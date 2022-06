Tělo vyzvednuté v Amazonii patří pohřešovanému britskému novináři

„Nejedná se jen o dva vrahy, ale o organizovanou skupinu, která naplánovala zločin do nejmenšího detailu,“ uvedli zástupci domorodého obyvatelstva. Poukázali na to, že Pereira dostával kvůli své činnosti, během které mimo jiné monitoroval nelegální rybolov, výhrůžky smrtí.

Phillips, který dříve psal pro deníky The Guardian a The Washington Post, se s Pereirou pohyboval v regionu Javari, který leží nedaleko hranic s Kolumbií a Peru a je jedním z největších brazilských regionů obývaných domorodými kmeny. O Amazonii chtěl napsat knihu. V oblasti se ale provozuje nelegální těžba či rybolov, což ohrožuje přírodu i původní obyvatelstvo, a příhraniční region je také důležitou oblastí pro pašování drog do Brazílie.