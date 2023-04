Čína, Blízký východ i Orbán. Uniklé americké dokumenty nejsou jen o Ukrajině

Zatímco americké úřady pokračují ve vyšetřování úniku tajných dokumentů, o němž ve čtvrtek poprvé informoval server New York Times (NYT), odborníci a média doplňují další zjištění ohledně povahy dokumentů. Ukázalo se, že dokumentů bylo mnoho a týkaly se široké škály oblastí.

Původně se mluvilo o dokumentech věnovaných válce na Ukrajině, které měly obsahovat například informace o plánovaných dodávkách zbraní Kyjevu, rychlosti spotřeby munice ukrajinskou armádou, či ztrátách na obou stranách (podrobněji jsme psali zde).

V posledních dnech a hodinách nicméně přibylo například i potvrzení amerického špehování spojenců, informace o údajném plánu Velké Británie poslat do jižního Pacifiku svou moderní letadlovou loď Queen Elizabeth s cílem krotit čínský vliv v regionu, údajném podporování protivládních protestů v Izraeli tajnou službou Mossad a o údajných obavách jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola ohledně prodeje munice USA.

Už v pátek také deník NYT vydal článek, v němž popisuje, že co se týče ukrajinské války, poskytují dokumenty kromě cenných střípků informací o stavu ukrajinské armády i vhled do toho, jak dobře je Washington informovaný o ruských akcích. „Dokumenty ukazují, že USA zřejmě nějakým způsobem pronikly do téměř každé ruské bezpečnostní služby. Jeden například zmiňuje ruský plán boje proti tankům ze zemí NATO, který zahrnuje vytvoření odlišných ‚palebných zón‘ a výcvik vojáků ve znalosti slabin různých západních tanků,“ píše deník.

Další zpráva má zmiňovat americký odhad, že Čína Rusku pravděpodobně začne dodávat vojenskou pomoc v momentě, dojde-li k útoku na ruský cíl vysoké strategické hodnoty nebo vysoce postaveného představitele.

Zpravodajský web Yahoo News také informoval, že jeden přísně tajný dokument má obsahovat i posudek Maďarska. Ve zprávě se má psát, že „Orbánovo Maďarsko“, které je členem EU i NATO, má „stále blízko k Rusku a USA považuje za významného geopolitického protivníka“.

Podle Washington Postu (WP) se měla americká vláda o únicích dozvědět až zhruba ve stejném čase, kdy byl publikován první článek NYT. Část dokumentů podle WP také vypadá jako hlášení připravená přímo pro šéfa amerického sboru náčelníků štábů Marka Milleyho a několik dalších vysokých úředníků. Přístup k nim ale mohlo mít víc zaměstnanců.

Například podle novináře a analytika Shashanka Joshiho z Economistu by z této aféry mohl být „nejhorší masový únik od Snowdena“. Joshi to napsal na twitter s odkazem na whistleblowera a bývalého zaměstnance CIA Edwarda Snowdena, který dal před deseti lety médiím informace o sledování telefonické komunikace Spojenými státy po celém světě.

Za „masivní narušení zpravodajských služeb“ nedávný únik označil i zdroj NYT z FBI. Bývalý velvyslanec v Rusku a náměstek ministra zahraničí John Sullivan zase řekl NBC, že dokumenty mají „určité aspekty naznačující autenticitu“, ale zároveň v nich jsou i náznaky, že by „mohlo jít o ruskou dezinformační kampaň“.

V otázce, kdo mohl dokumenty na sociální sítě nahrát, se ale zatím nic hmatatelného nezjistilo.

Investigativní skupině Bellingcat, se podařilo zjistit, že první dokumenty se šířily už na začátku března, tedy asi měsíc před šířením na Telegramu a Twitteru, na komunikační platformě Discord. Konkrétně se měly poprvé objevit na kanálech věnovaných populární hře Minecraft a filipínské youtubové celebritě. Po autorovi ale ani stopa.

Únik vyšetřuje Pentagon i americké ministerstvo spravedlnosti. Podle zprávy agentury Reuters odvolávající se na tři zdroje seznámené se situací má Washington podezření, že za únikem dokumentů stojí Moskva.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na dotaz CNN ohledně úniku reagoval tvrzením, že dokumenty nepřinášejí nic nového. „Nemáme nejmenší pochyby o přímém i nepřímém zapojování se USA a NATO do konfliktu Ruska a Ukrajiny. Úroveň tohoto zapojení roste. My tento proces sledujeme. Samozřejmě to celý příběh komplikuje, ale na konečný výsledek speciální operace to nebude mít vliv,“ řekl.