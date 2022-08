Čínské rakety dopadly do japonské výlučné ekonomické zóny

Něco takového se stalo poprvé, uvedl podle agentury Reuters japonský ministr obrany Nobuo Kiši. Ministr dodal, že Japonsko již podalo stížnost diplomatickou cestou. Výlučná ekonomická zóna se rozkládá do 200 námořních mil, tedy 370 kilometrů od pobřeží.

Čína ve čtvrtek podle Tchaj-wanu odpálila balistické rakety poblíž souostroví Ma-cu, které patří pod správu Tchaj-peje, ale leží nedaleko čínských břehů. Několik balistických raket Tung-feng (Dongfeng) mířilo do vod kolem severovýchodního a jihozápadního pobřeží Tchaj-wanu, uvedlo podle agentury Reuters tchajwanské ministerstvo obrany. Úřad sdělil, že v reakci na odpálení raket aktivoval obranné systémy.

Podle analytiků je jedním ze scénářů, že se Čína chystá vypálit balistické rakety, které by dopadly velmi blízko tchajwanského pobřeží, uvedla BBC.

To Čína udělala v roce 1996, kdy se napětí mezi Pekingem a Tchaj-pejí naposledy takto zhoršilo. Tentokrát jsou však vyznačené zóny vojenského cvičení mnohem blíže Tchaj-wanu.

Obavy vyvolává také skutečnost, že jedna ze zón se nachází východně od Tchaj-wanu v Tichém oceánu. Podle analytiků je tedy možné, že se Čína připravuje na přelet rakety nad Tchaj-wanem, aby střela mohla dopadnout až do vzdálenější zóny. To by bylo považováno za závažné narušení tchajwanského vzdušného prostoru.