Dělostřelci ani neviděli nepřítele. Přesto odešli s poruchou, co ničí život

Spojené státy v letech 2016 a 2017 při ofenzivě proti Islámskému státu v Sýrii a Iráku zvolily nezvyklou strategii. Washington se ve snaze snížit vlastní ztráty rozhodl co možná nejvíc využít úderů na dálku.

Strategie fungovala. Dělostřelecká palba oslabila pozice Islámského státu natolik, že ztráty v následných bojích byla minimální. Operace si ale podle zjištění deníku New York Times (NYT) vyžádala bolestivou daň jinde – překvapivě mezi samotnými dělostřelci.

Deník v rámci vyšetřování vyzpovídal přes 40 z nich – a jejich rodiny – napříč 16 americkými státy. Zmapoval také neúspěšné snahy armády zjistit, co se s dělostřelci, kteří vypálili nezvykle velké množství granátů, stalo.

Některé indicie a výpovědi expertů naznačují, že zdravotní problémy čítající úzkosti, panické záchvaty, noční můry, deprese a halucinace způsobilo poškození mozku z tlakových vln. Studium fenoménu ale značně ztěžuje skutečnost, že daný druh poškození je pozorovatelný jen pod mikroskopem. Žádné vyšetření, které by ho odhalilo u živého člověka, neexistuje.

Mnoho případů podle NYT skončilo sebevraždou či pokusem o ni, značná část postižených dělostřelců také byla kvůli zdravotním problémům propuštěna z armády bez nároku na invalidní dávky či jinou podporu. Některým byla diagnostikována posttraumatická stresová či jiná porucha. Do nebezpečí se přitom sami nikdy nedostali, ani nebyli svědky jakéhokoliv násilí.

Námořní pěchota i armáda uvedly, že kvůli zraněním některých členů dělostřeleckých posádek v Iráku a Sýrii zavedly nové programy, které mají omezovat vystavení tlakovým vlnám z vlastních houfnic. Jak ale podle NYT vyplývá z rozhovorů s veterány i z neochoty jednotlivých složek ke komunikaci, není vyloučené, že by se to, co se stalo dělostřelcům ze Sýrie a Iráku, mohlo stát v budoucnu i dalším americkým vojákům.