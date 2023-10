„To nemohly udělat lidské bytosti.“ Kibuc je plný zavražděných žen a hlavně dětí

„Dostali jsme sem až v neděli, protože do té doby to bylo až moc nebezpečné. Začali jsme sběrem a identifikací těl lidí z kibucu. Bylo naprosto šílené vidět, v jakých polohách zemřeli. Měli uřezané hlavy, dospělí i děti. Byly tu znásilněné ženy a dívky v polohách s nohama od sebe. Některé děti zavraždili teroristé před očima rodičů a až pak zavraždili je,“ popisuje, s čím se potýkal.

O dvě hodiny později přijíždí konvoj novinářů. Desítky z celého světa. Poprvé (ve středu odpoledne) nás armáda pustila na místo masakru. Provází nás generálmajor Itai Veruv, velitel hloubkového sboru izraelských obranných sil a bývalý náčelník štábu pozemních sil. To on vedl osvobozovací akci v Be´eri.

„Nikdy jsem nic takového neviděl. To, co se tu odehrálo, nemohly udělat lidské bytosti. Těžko se mi to vstřebává. Třeba vidět matku s dítětem zavražděnou v jejich ložnici. Děti brali z postelí a nožem je podřezávali. Šli dům po domu a vraždili. Cílem jejich mise bylo zabít co nejvíc lidí,“ promlouvá k nám novinářům.