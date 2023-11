Vražda, únos i záchrana 31 lidí. „Pro Hamás jsme Židi, pro Izraelce teroristi“

Teroristický útok palestinského hnutí Hamás na jih Izraele 7. října za sebou nechal více než 1 400 mrtvých, přes 230 dalších lidí teroristé unesli do Pásma Gazy (Hamás v sobotu uvedl, že 60 rukojmích je v důsledku izraelských úderů nezvěstných). Tisíce lidí zemřely při odvetných operacích izraelské armády. Konflikt ovlivnil osudy stovek až tisíců rodin na obou stranách.

Devětadvacetiletý Abdul Zeadna trávil 7. říjen na pláži pár set metrů od Pásma Gazy, chtěl si odpočinout od práce v továrně. Ale už se nevrátil, teroristé ho zavraždili. Jeden z příbuzných vyprávěl, že ho rozstříleli takovým způsobem, jako by ho „udusali“ kulkami.

Třiapadesátiletého Jusefa Zeadnu teroristé unesli, stejně jako jeho dceru Aišu a syny Hamzu a Bilala. Hamás mezitím zveřejnil fotografii, kde dva mladší muži leží na zemi, nazí do půl těla a střežení ozbrojenci.

Dívky ho ráno před útokem varovaly a prosily, aby pro ně co nejrychleji přijel. Jusef hrdinsky přispěchal a do svého minibusu vzal 31 lidí, které pod palbou odvezl do bezpečí. „Neváhal jsem. Hned jsem jim jel pomoct,“ vzpomínal Jusef pro web Israel21.