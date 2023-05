Doživotí za gay sex. Uganda přijala jeden z netvrdších zákonů na světě

Za sexuální styk mezi lidmi stejného pohlaví zákon zavádí doživotní trest. Za pouhý pokus o něj se pak člověk může ocitnout až na deset let ve vězení. I samotné označení se za LGBTQ+ člověka se také stává nezákonným. Pětiletý trest hrozí i podporovatelům a spojencům queer lidí.

„Nenapadá nás jediná významná vědecká organizace – od Světové zdravotnické organizace až po Světové zdravotnické shromáždění a další –, která by argumentovala proti tomu, že homosexualita není normální a přirozená,“ píší dále odborníci. Na závěr vyzvali Museveniho, aby zákon „jménem vědy“ vetoval.

V roce 1990 vyškrtla WHO homosexualitu ze seznamu nemocí. V 70 zemích je však dodnes trestná, někde hrozí i trest smrti. Pro moderní katolickou církev je už „jen“ hříchem. 17. května je Mezinárodní den proti homofobii.

Přes apely a prosby demokratických států i vědců prezident zákon podepsal, čímž podle předsedkyně parlamentu Anity Amongové dostál vůli lidu. „Děkuji Jeho Excelenci za jeho neochvějné jednání v zájmu Ugandy. S velkou pokorou děkuji svým kolegům poslancům za to, že v zájmu země odolali veškerému tlaku šikanujících a zastánců konspiračních teorií,“ dodala.

Nebylo to ale poprvé, co Museveni vyzval lékařskou komunitu, aby zkoumala homosexualitu. V roce 2014 ugandský ministerský pracovní tým, který prezident požádal o radu, zfalšoval dokumenty, aby hlasoval proti homosexualitě, zjistil list Mail and Guardian.