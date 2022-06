Evropa podepsala dohodu o dodávce zemního plynu s Izraelem a Egyptem

V rámci snahy o ukončení závislosti na dodávkách plynu z Ruska Evropská unie podepsala předběžnou dohodu o dovozu zemního plynu s Izraelem a Egyptem. Zemní plyn by se v případě potvrzení dohody vyvážel z Izraele do Egypta, kde by se převáděl do kapalné formy. Odtud by následně směřoval na evropské trhy.