Exemplární tresty. V Íránu hrozí smrt až tisícovce odpůrců režimu

„Když jsme slyšeli o jeho zatčení, zdrtilo nás to. Ale – neporazilo,“ řekla Salehiho přítelkyně pro britský list The Guardian. „Teď se snažíme dělat, co je v našich silách, abychom pokračovali v tom, co zastával, a naléháme na vůdce mezinárodního společenství, aby pohnali vládu Islámské republiky k odpovědnosti za její zločiny proti lidskosti, aby propustili Toomaje a všechny Íránce, kteří jsou vězněni a na denním pořádku mučeni. A to jen kvůli tomu, že chtějí svobodu.“