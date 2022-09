Expert vysvětluje, proč v Evropě znovu přibývá nelegálních migrantů

4. Neexistence jednotného azylového systému v EU. Řekové by byli hloupí, kdyby měli efektivní azylové řízení, to by tam pak všichni Syřané (skoro všichni Íránci atd.) získali mezinárodní ochranu a Řekové by je tam měli navždy. Takže všichni (včetně ČR a států na balkánské trase) raději azylové systémy zhoršujeme a porušujeme práva uprchlíků, aby pokud možno všichni šli do Německa. A oni kupodivu jdou.