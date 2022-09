Reportáž z hranic: Jak se odhalují migranti a co se s nimi pak děje

Potvrzuje to také policejní ředitel Martin Vondrášek. „Jen do dnešních sedmi hodin ráno policie zkontrolovala přes dva tisíce aut, ve vnitrozemí zajistila 99 migrantů, zadržela devět převaděčů,“ říká na dopoledním brífinku. Počty však rostou každým okamžikem a už dopoledne sahají ke dvěma stovkám.

11.37. Na nástupiště přijíždí půl hodiny zpožděné EC Hungaria z Budapešti. Cílová stanice Hamburk, Německo. Policisté v menších skupinách nastupují do několika vagonů zároveň. „Celní kontrola, připravte si doklady, prosím,“ slyší cestující.

Občanku ukazuje také Matúš Danihel. „Vlak už je zpožděný, teď další zdržení. Nevím, jestli je to správné. Ale když to tak musí být? Opatrnost je asi na místě,“ přemýšlí nahlas čtyřicátník.

Pochází ze Slovenska, v Česku žije 23 let. „Teď jsem byl na Slovensku na dovolené u rodičů. O kontrolách jsem jen slyšel ve zprávách,“ vysvětluje.

Policisté na nádraží v Břeclavi ve vlaku Eurocity z Maďarska právě zadrželi 8 migrantů ze Sýrie. “Na cestě jsem dva měsíce,” řekl reportérovi Seznam Zpráv jeden z bězenců. Jen v Břeclavi ve stanici je to dnes už 4. záchyt skupiny uprchlíků. @SeznamZpravy pic.twitter.com/GhVWCCylGq

Utečenci pak v doprovodu policie míří na registrační místa v Holešově na Zlínsku a v Břeclavi. Absolvují tam identifikační kolečko, včetně sejmutí otisků prstů. Jako váleční běženci jsou nevyhostitelní. Dostanou takzvaný výjezdní příkaz a republiku musejí opustit do třiceti dní. Většinou hned pokračují na Západ. Česko je pro ně jen tranzitní země.

Policisté v posledních týdnech zadrželi desítky převaděčů. „Jsou to různé skupiny lidí. Ukrajinci, Rumuni, Syřani, kteří už žijí v Německu. Používají různé typy aut. Dodávky, osobní, nákladní vozidla,“ vysvětluje pro Seznam Zprávy krajský policejní ředitel Leoš Tržil.

„Převaděči jsou většinou vyhoštěni z České republiky a mají několikaletý zákaz vstupu. Řešíme i případy, kde se rozhoduje o vazbě. Tam je pak vyšší trestní sazba s ohledem na závažnost. Týká se to třeba případů, kdy je v autě třeba třicet lidí,“ dodává.

Od čtvrtečního brzkého rána je hranici možné překročit jen na 27 přechodech. Týká se to taky hlavních dálničních tahů ze Slovenska.

Dopoledne se tvoří kolony také na D2 u Lanžhota. Zdržují hlavně šoféry kamionů, kteří se nuceně loudají pravým pruhem dálnice v několikakilometrové koloně. „Čekám asi tři čtvrtě hodiny. Jezdím do Česka asi jednou týdně. Samozřejmě je to komplikace. Vozím dveře na stavbu. Dneska jsem jel na otočku do Bratislavy,“ říká řidič Lukáš.