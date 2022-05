Finsko se rozhodlo. Z obav před Putinem podá přihlášku do NATO

V příštích dnech by měl rozhodnutí ještě schválit finský parlament, ale tento krok je považován za formalitu, napsala agentura AP.

Již včera byl podle úřadu finského prezidenta rozhovor mezi Niinistöm a ruským prezidentem Vladimirem Putinem „přímý a jasný a bez přehánění“. Finský prezident podle jeho kanceláře Putinovi řekl, jak zásadně se pro Finsko proměnilo bezpečnostní prostředí poté, co Rusko 24. února vpadlo na Ukrajinu.

„Připojení Finska k NATO by mohla být chyba,“ řekl ruský prezident Vladimir Putin. Putin dodal, že Finsku nevyhrožuje, ale upozorňuje na možné negativní dopady na vzájemné bilaterální dohody, uvádí Al-Džazíra.

„Tak tomu stále je. Vstupem do NATO Finsko posílí svou vlastní bezpečnost a přijme svou odpovědnost,“ řekla hlava severské země. Niinistö však také zdůraznil, že Finsko chce navzdory svému pravděpodobnému budoucímu členství v Alianci pokračovat v bilaterální spolupráci s Ruskem „v praktických otázkách“, které vyplývají ze sousedství.

Vstup Finska do NATO se nelíbí ani Turkům. Turecko prý nezavírá dveře Švédsku a Finsku, pokud jde o jejich členství v NATO. Chce ale se severskými státy jednat a chce, aby zasáhly proti tomu, co Ankara označuje za teroristické aktivity, zejména ve Stockholmu. Agentuře Reuters to řekl mluvčí tureckého prezidenta Ibrahim Kalin.