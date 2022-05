Komentář: Finové moc dobře věděli, proč si pod domy staví kryty

Houževnatost Ukrajinců může být frustrující, sankce mohou bolet a ztráty na bojišti mohou být katastrofální, ale jedna věc musí Vladimira Putina teď štvát patrně nejvíc. Finsko, s nímž má jeho země přes 1 300 kilometrů dlouhou hranici, chce neprodleně vstoupit do Severoatlantické aliance. Což by znamenalo, že se délka společné hranice Ruska se zeměmi NATO zdvojnásobí.

Do NATO se hodlá souběžně, a taky rychle, začlenit i Švédsko. Obě severské země jsou stabilními demokraciemi, investují do obrany, patří už do EU, vyznačují se vysokou politickou kulturou, dbají o práva menšin, prostě splňují všechna psaná či nepsaná kritéria. Námitky tak začal vznášet pouze turecký prezident. Vycítil příležitost a začal vydírat. Stockholm a Helsinky prý poskytují útočiště kurdským „teroristům“.

Je to nesmysl. Byť zejména ve Švédsku žije početná kurdská komunita, která vůči tureckému státu nepěstuje zrovna velké sympatie. Z řad švédských Kurdů pochází šest poslanců tamního parlamentu. Ale to je asi tak všechno. Proto panuje přesvědčení, že potížista z Ankary přistoupí na nějaký, třeba zbrojní, obchod, a pro přijetí obou zemí nakonec ruku zvedne.

Zejména finský příběh je pro Rusko tuze potupný a pro politickou mapu Evropy doslova monumentální. Helsinky dávají vale konceptu neutrality, který se v zemi formoval v 20. století v důsledku trpkých zkušeností se Sovětským svazem. Dnes pětimilionová země překvapivě v roce 1939 odrazila sovětskou invazi v proslulé Zimní válce, při opětovné sovětské agresi o pár měsíců později si ale musela existenci zachránit rozsáhlými územními ústupky. Pak se sice přiklonila k nacistickému Německu, protože jí nic jiného nezbývalo, ovšem zvládla to tak, aniž by se ušpinila.

Opak je pravdou. Politické pojmy jako „Východ“ a „Západ“ spíš ztratily na relevanci. Na jedné straně tu je komunita zemí hájících úctu k právu, dohodám, danému slovu. Tedy komunita, která odmítá uznávat právo silnějšího a nedá dopustit na demokracii. Na straně druhé pak zločinecký režim, jenž se ve své dobyvačnosti neštítí ničeho a stal se víc nevyzpytatelnějším, než byl Sovětský svaz. Jak dnes zaznívá různě po světě, nejde tu o nějakou novou formu staré známé geopolitické soutěživosti, nýbrž prostě o princip. Finové a Švédové to pochopili. Vidí, že dělali dobře, když kladli důraz na obranyschopnost, ale do budoucna to je vzhledem k putinovské agresivitě i tak málo. Proto se neutralita, která po osm desetiletí dovytvářela jejich identitu, poroučí do dějin.