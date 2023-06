Greta Thunbergová jednala se Zelenským

Thunbergová podle ukrajinských médií řekla, že reakce světa na tuto „ekocidu“ byla nedostatečná. „Nemyslím si, že jakákoliv reakce může být dostatečná. Protože prostě neexistují slova, která by tuto brutalitu popsala,“ dodala.

Ze zničení přehrady z 6. června se vzájemně obvinily Ukrajina a Rusko. Hráz se prolomila v části, kterou v tu dobu kontrolovaly ruské síly. Některé analýzy, včetně té zveřejněné listem The New York Times, ukazují na to, že stavba byla zničena zevnitř.