Hnutí Progresivní Slovensko poprvé v čele volebních průzkumů

Proevropské hnutí Progresivní Slovensko (PS) se před sobotními parlamentními volbami poprvé těsně dostalo do čela žebříčku popularity slovenských stran. Vyplývá to z výsledků volebního modelu agentury NMS Market Research, který zadal list Sme. Do sněmovny by se podle tohoto zdroje dostalo devět stran či koalic, podpora hned několika z nich se ovšem pohybuje blízko volebního prahu.