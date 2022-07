„Čína vám přinesla demokracii.“ Hlásá Si v Pekingu poté, co zničil opozici

Lee byl jediným kandidátem na post a měl silnou podporu čínských komunistů. Po několika bouřlivých letech, kdy město sužovaly politické nepokoje a vyčerpávající pandemická opatření, se do nejvyššího úřadu poprvé dostal bezpečnostní úředník, napsal web CNN . Jeho jmenování vyvolalo obavy, že by Peking mohl svou kontrolu nad Hongkongem ještě upevnit.

To zpochybňoval čínský prezident Si Ťin-pching, který přicestoval do města u příležitosti jmenování nového správce a zároveň 25. výročí předání kontroly nad Hongkongem do čínských rukou. Prohlásil, že „skutečná demokracie“ v Hongkongu začala až poté, co koloniální mocnost Velká Británie před 25 lety předala město Číně.