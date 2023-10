Íránská dívka, která se kvůli hidžábu střetla s policií, utrpěla mozkovou smrt

Šestnáctiletá íránská dívka, která ležela v kritickém stavu v nemocnici poté, co se v teheránském metru dostala do střetu s příslušníky mravnostní policie kvůli nenasazenému hidžábu, je ve stavu mozkové smrti. S odkazem na íránská státní média to dnes uvedla agentura Reuters.