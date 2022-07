Islámský stát chystal chemické útoky v Evropě. USA jeho „chemika“ zabily

Když v létě 2014 ničili členové Islámského státu irácká města, svolal vůdce teroristického hnutí abú Bakr Bagdádí tajnou schůzku. Pozval na ni odborníka na výrobu zbraní, jehož schopnosti chtěli teroristé využít, píše americký deník The Washington Post.

Bagdádí se Sabávího zeptal, zda by stejné zbraně mohl vyrobit i pro Islámský stát, pokud by měl k dispozici potřebné vybavení a zdroje. Sabávího odpověď podle amerických zpravodajců zněla ano, a dokonce byl schopen udělat i víc.

Zkoumání zbrojního programu Islámského státu ale ukazuje na to, že ambice Sabávího a Bagdádího šly ještě mnohem dál. Americké tajné služby se v roce 2014 dozvěděly, že Sabáví pracuje na výrobě výkonných nových zbraní s použitím vysoce smrtícího botulotoxinu a ricinu, a zároveň plánuje výrobu antraxu.

Salih al-Sabawi tunnetaan myös nimellä Abu Malik. Hän on alun perin saanut koulutuksensa Venäjällä ja toimi aikaisemmin Saddam Husseinin kemiallisten aseiden parissa. Mukava mies... https://t.co/mShoTr4gh2 pic.twitter.com/PN0iUIo1Hq

Sabávího cílem bylo vyrobit velké zásoby různých chemických a biologických zbraní, které by mohl Islámský stát využívat v boji stejně jako při teroristických útocích v evropských městech. „Zvláště se dívali na západní Evropu,“ řekl pod podmínkou anonymity jeden z amerických představitelů. Zajímali se prý také o americké vojenské základny v Evropě.

Americká vláda Sabávího krátce zmínila jen v prohlášení Pentagonu o smrti „inženýra a specialisty na chemické zbraně abú Málika“. Jen málokdo tehdy věděl, jaké nebezpečí pro západní svět tento muž představoval. „Pokud by abú Málik přežil, byla by hrozba chemických zbraní Islámského státu díky jeho zkušenosti z práce pro Saddáma Husajna mnohem vyšší,“ řekl listu The Washington Post Gregory Koblentz, expert na chemické zbraně z univerzity George Masona.