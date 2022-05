Islámský stát chystá džihád ve Střední Asii. Sbírá síly i k útokům na Západ

Žádnou paniku ale teroristé nevyvolali. Experti se vesměs shodují, že Islámský stát už nemá lidi ani prostředky na rozsáhlejší útoky na Západě. „Od roku 2017 už v Evropě nepodnikl žádné velké útoky. Pět let je pro džihádistickou skupinu, která byla zvyklá figurovat v centru dění, dlouhá doba,“ připomněl v časopise Foreign Policy Olivier Guitta z think tanku GlobalStrat.

To, co analytici tvrdí o Evropě, se už ale nedá v žádném případě říci o jiných regionech. Islámský stát i nadále podniká občasné útoky na území svého někdejšího chalífátu v Sýrii a Iráku, v Africe zápasí o pozornost s řadou dalších džihádistických skupin, nejaktivnější ale zůstává v Afghánistánu.

„Dříve IS-K působil především ve venkovských oblastech, po velmi masivních operacích, které proti nim vedl Tálibán zvláště na východě, se ale přesunul i do měst, ať už jde o Kábul nebo města na severu,“ řekla Seznam Zprávám politoložka Vanda Felbabová-Brownová z amerického think tanku Brookings, který se Afghánistánem dlouhodobě zabývá.

Po loňském šokujícím útoku na kábulské letiště, který si vyžádal stovky mrtvých, pokračuje Islámský stát v odboji proti vládě Tálibánu. Nejvíce sil upíná do provincie Nangarhar, své někdejší bašty. Jen od půlky září do konce roku se IS-K přihlásil ke 127 útokům, více než stovka z nich (79 procent) byla přímo proti Tálibánu, v Nangraharu se těchto útoků odehrálo více než 60 procent. Celkový počet útoků se za celý rok vyšplhal na více než 340.

„Přeshraniční útoky nejsou nic, co by vybočovalo ze standardního přístupu odnoží Islámského státu po světě. IS si zakládá na ignorování ‚umělého‘, rozdělení muslimského světa na mezinárodně uznané státy a boření těchto hranic je klíčovým momentem od Sahelu po Afghánistán. Vyvolání chaosu je dlouhodobě v zájmu IS-K, který nemůže získat relevantní podíl na moci na alespoň části území Afghánistánu, pokud budou jeho protivníci konsolidovaní. Zasetí nejistoty do vztahů mezi Tálibánem a středoasijskými sousedy by snížilo schopnost obou potírat jeho aktivity,“ řekl Seznam Zprávám politolog Bohumil Doboš z Fakulty sociálních věd UK.