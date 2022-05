Pirátské dusno ve vládě. Kamarádství vystřídaly formální hovory

Analýzu si také můžete poslechnout v audioverzi.

Co se v analýze dočtete Pirátům padají preference, přesto se část vedení tváří, jako by se nic nedělo.

Ve vládě se přitom politici cítí zrazení, Ivan Bartoš nad rámec povinností nemluví s Vítem Rakušanem.

Kromě jiného se proto chtějí stát „opozicí“ ve vlastní vládě.

Důležitým hráčem bude i pražský primátor Hřib, který mediálně vystartoval proti ministru vnitra.

„Skvělá práce českých diplomatů a Jakuba Kulhánka. Díky,“ napsala si 10. května na twitter ministryně obrany Jana Černochová z ODS. To když se radovala z toho, že se Česko stalo členem Rady OSN pro lidská práva.

Za normálních okolností by to byla nevýznamná glosa, na kterou si druhý den nikdo nevzpomene, jenže okolnosti byly výjimečné.

Černochová se totiž touto poznámkou zásadně dotkla svých koaličních partnerů, Pirátské strany. K místu v Radě pro lidská práva se hodně upírali a měli jasno v tom, že výsledek je jednoznačně zásluha jejich ministra Jana Lipavského. Že Černochová pochválila Kulhánka nebrali jako omyl, ale jako naschvál a veřejný políček. Cítili se zrazení.

„Řešili jsme to celý večer. Byl to skvělý úspěch našeho Honzy Lipavského, naše úsilí a Černochová poděkuje sociálnímu demokratovi Kulhánkovi. Tohle se Pirátů opravdu dotklo, byla to poslední kapka,“ vypráví jeden z poradců Pirátské strany. A dodává: „Ani to, že jsme v průzkumech klesli na pět procent nás nenastartovalo tolik. Ale teď už je to všem jasné, musíme být zase víc Piráti, víc autentičtí. A musíme se jasně emancipovat i ve vládě, vymezit se a nebát se jít proti nim. Nesmíme si nechat líbit takové chování, musíme být opozicí vlastnímu kabinetu. A už s tím začínáme,“ dodává.

Ta historka dobře ilustruje to, v jakém stavu Piráti aktuálně jsou.

Ztracení a pořád ještě otřesení výsledkem sněmovních voleb. Není o nich slyšet, zmizeli z médií, nenosí velká témata a zatím jen marně hledají cestu, jak znovu zaujmout voliče a prosadit se mezi ostatními vládními stranami.

Před rokem premiér, teď na hraně Sněmovny

Ještě před rokem přitom bylo všechno jinak. Tehdy, 18. května, strana startovala spolu se STAN velkolepou kampaň před sněmovními volbami a byla na vrcholu sil. Průzkumy preferencí z koalice Pirátů a Starostů dělaly černého koně voleb, média debatovala o tom, jaké to bude mít premiéra s dredy a Ivan Bartoš s Vítem Rakušanem budili dojem, že jsou kamarády od dětství.

Pro Piráty to byla vrcholná chvíle a taky moment, od kterého začal jejich sestup dolů. Dnes jsou sice vládní stranou, ale mnohem slabší, než čekali. Mají tři ministry, čtyři poslance a poslední předvolební průzkum společnosti Kantar pro ČT jim přisoudil pouhých pět procent voličských preferencí.

„Ještě je zde určitý dozvuk sněmovních voleb a hlavně nyní vše logicky přebila Putinova agrese a na to navázané výzvy. Ty je samozřejmě bezpodmínečně nutné řešit a to také děláme. Z centra mediální pozornosti ale pochopitelně ustoupily dlouhodobější problémy, na jejichž nápravě po předchozí vládě za Piráty pracujeme, což také hraje roli,“ vysvětluje pád preferencí místopředsedkyně Sněmovny a jedna z hlavních tváří Pirátů Olga Richterová. Místo obvyklé osobní schůzky si tentokrát nechala poslat dotazy přes mluvčí.

Ona, stejně jako ostatní, přitom působí, jakoby pád preferencí ani nevnímala. Zdůrazňuje, že Piráti musí pracovat na svých tématech a odvádět práci, protože tohle voliči ocení. A stejně mluví její bratr, spoluzakladatel Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Volební manuál pro letošní volby počítá s tím, že Piráti musí být zase Piráty, potřebují se vrátit ke kořenům. Musí být autentičtější, pirátštější, drzejší, vtipnější. Někteří už tedy asi saka nesundají, také je třeba brát ohled na to, že trochu zestárli a mají více zkušeností, ale to pirátství je třeba vrátit. Vilém Rubeš, marketér, vede letošní pražskou komunální kampaň Pirátů

„Podle mě si vedeme dobře. Sleduji v průzkumech hlavně preference vlády vůči opozici. A tam je to dobré. Premiér velmi dobře zvládá krizi, to je fakt, který uznává většina. A když se podívám na preference TOP 09 a KDU-ČSL, tak si myslím, že to nejsme my, kdo má problém,“ říká Ferjenčík.

Momentálně dělá asistenta svému kamarádovi, poslanci Jakubu Michálkovi. A nad sklenicí džusu v pražském hotelu Olšanka přemítá dál: „Musíme prostě dál pracovat, dělat svoji práci, dotáhnout střet zájmů, korespondenční volbu a tlačit na vládu, aby neignorovala energetickou krizi.“ Stejně mluví další.

„Výsledky teď máme historicky skoro nejlepší, máme jedinečnou příležitost posunout řadu agend. Jsem v současné době vlastně docela spokojený. My jako piráti hodně sledujeme to, co chceme udělat v politice a to, co vychází zrovna v průzkumech je možná pohlazení po duši, ale vlastně to zase tak důležité není,“ přizvukuje s podobným pohledem europoslanec Mikuláš Peksa, jako by nevěděl, že voliči si nevšimnou ani sebelepší práce svých politiků, pokud se o té práci nedozvědí. Jako by on, stejně jako celá strana, neměl zkušenost z toho, když jim témata přebíralo ANO a Andrej Babiš nebo když se na práci Pirátů vyneslo do Sněmovny třicet poslanců hnutí STAN.

Pohled Peksy i ostatních pak už jen dokreslují slova předsedy strany, momentálně téměř neviditelného vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Baví ho ještě vedení Pirátů?

„Baví, má to pro mě dneska stejný smysl jako před 13 lety, když jsme zakládali Piráty. Za ty roky se nám povedlo prosadit hodně dobrých věcí, ale mnoho je toho ještě před námi. Máme zodpovědnost nejen vůči našim 840 tisícům voličům, ale i vůči všem lidem v naší zemi,“ tvrdí vrchní Pirát, který po volbách na několik týdnů jakoby zmizel v Bruselu a teď se nechal zcela pohltit svým ministerstvem.

Podle lidí z jeho okolí mnohem hůř než ostatní vstřebává šok z podzimních voleb, doteď se vyrovnává s politickým, ale hlavně osobním zklamáním. A doteď nad rámec formalit nemluví s Vítem Rakušanem.

Naše hvězda je Lipo

Své naděje momentálně Pirátská strana upíná především k ministerstvu zahraničí. Válka na Ukrajině totiž vynesla do mediálního popředí Jana Lipavského alias Lipa a Piráti jsou pyšní na to, jak svoji roli zvládá. V rozhovorech to nezapomene zmínit ani jeden z nich, byť dodávají, že okolnosti je samozřejmě mrzí.

Foto: ČTK Ministr zahraničních věcí rozptýlil pochyby prezidenta Zemana svou prací při řešení válečného konfliktu.

„Jan Lipavský je hvězdou téhle vlády, úvodní výtky prezidenta Miloše Zemana se ukázaly jako jednoznačně liché,“ říká Mikuláš Ferjenčík.

Velmi podobné věty zní od každého.

Budeme drzí

I když se Piráti tváří spokojeně, jejich poradci a analytici už vědí, že je zle. A tak padlo jasné rozhodnutí – strana se musí vrátit ke kořenům a být taková jako dřív.

„Volební manuál pro letošní volby počítá s tím, že Piráti musí být zase Piráty, potřebují se vrátit ke kořenům. Musí být autentičtější, pirátštější, drzejší, vtipnější. Někteří už tedy asi saka nesundají, také je třeba brát ohled na to, že trochu zestárli a mají více zkušeností, ale to pirátství je třeba vrátit,“ říká Vilém Rubeš, marketér, který se po letech k Pirátům vrací a vede jejich letošní pražskou komunální kampaň.

Dodává: „Kampaň bude příležitost, aby se lidi podívali na Piráty novýma očima. Ale chce to čas, stejně tak i najít si pro to pozici. Vnitřní opozice chce čas.“ Na bundě má Rubeš připnutý klasický pirátský černobílý odznak, kterého se Piráti v loňských volbách vzdali a přistoupili na nové logo společné se Starosty. Dnes už je jasné, že to byla další z loňských chyb.

Pirátský obrat by měla pocítit i vládní koalice, právě proti vlastním partnerům se totiž Piráti chtějí mnohem hlasitěji ozývat.

Tweet, který aktivizoval, ba rozčílil Piráty:

👍🏻 Česká republika bude členem Rady OSN pro lidská práva místo Ruska, které bylo vyloučeno kvůli barbarské invazi na Ukrajinu. Dnes to odhlasovalo VS OSN. V této Radě Rusové nemají co pohledávat! Skvělá práce českých diplomatů a @JakubKulhanek, díky! — Jana Černochová (@jana_cernochova) May 10, 2022

„Určitě. My jsme v české kontextu jediná vládní strana, která je konzistentně liberální a konzistentně antikorupční. A tyhle hodnoty se kterými jsme do politiky šli a ve kterých máme výsledky, musíme hájit dál a bohužel to znamená, že občas musíme být kritičtí i k těm lidem, se kterými máme uzavřenou koaliční smlouvu,“ říká europoslanec Mikuláš Peksa. „Pokud doteď působili dojmem, že si to nechtějí nechat líbit, že nechtějí poslouchat naši kritiku, tak si myslím, že se přes to budeme muset přenést a říkat věci nahlas tak, jak jsou. Byť pak někdo může mít tendenci se Pitárům mstít a snažit se Piráty vyhazovat z vlády a podobně. Nesmíme se nechat umlčet. Piráti budou Piráti, jako vždycky piráty byli a budou.“

Kritika podle něj musí mířit třeba na příliš konzervativní lidi a spolky, se kterými spolupracují některá ministerstva nebo na šéfku obrany Janu Černochovou. I Peksy se totiž dotkl její v úvodu zmíněný tweet. „Speciálně paní Černochová, která jezdí na jednání NATO s tlumočníkem, by měla respektovat svoji pozici,“ říká Peksa mezi řečí.

Kritiku koaličních partnerů má ve Sněmovně vést Olga Richterová s podporou šéfa klubu Jakuba Michálka, výrazně ale podle všeho bude sekundovat i pražský primátor Zdeněk Hřib. Ten ostatně v minulých dnech velmi ostře vyrazil proti ministru vnitra Vítu Rakušanovi. Pustil se do něj kvůli romským ukrajinským uprchlíkům, kteří v zoufalých podmínkách nocují na pražském hlavním nádraží. Hřib vinu za to svalil právě na Rakušana. Přes média, samozřejmě.

„Teď prosazujeme stále více věcí, na koaličních jednáních K5 nejsme žádní otloukánci. Nápady převzali koaliční partneři a my teď budeme chtít být hlasitější a více na sebe upozorňovat. Vláda má sice jasnou většinu a může se zdát, že naše hlasy nejsou tak potřeba, ale není tomu tak, při obstrukcích ve Sněmovně je třeba každý hlas,“ vypočítává Ferjenčík.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Přátelství, které skončilo. Dnes se Bartoš s Rakušanem baví jen formálně.

Důležitým měřítkem toho, jak se Pirátům daří, bude jejich podzimní výsledek v hlavním městě, kde mívali Piráti silnou podporu, což si uvědomuje i velká část strany.

„To je pro nás samozřejmě velmi důležité, jak dopadnou pražské volby. Nejsme favorité, a to nám vyhovuje. Myslím ale, že pracujeme výborně a děláme práci, která je třeba, bez ohledu na volby. Podívejte se na opravu Barrandovského mostu. Spustili jsme ji, protože je třeba a netaktizovali jsme. ODS by takovou akci před volbami nikdy nespustila, ona ji nikdy nespustila,“ vypočítává Ferjenčík.

Aby chvíli nato bez váhání skočil do blízké kašny, kam reportérce Seznam Zpráv uletěly poznámky z rozhovoru. To všechno zrovna když mluvil o tom, jak Piráti musí být především zase Piráty. Pak sedl na kolo a odjel do Sněmovny asistovat svému kolegovi, poslanci Jakubu Michálkovi.