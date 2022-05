Česko je na cestě ke konfliktu mezi chudými a bohatými

A co především, jak si ukážeme níže, varování před chudobou zakrývají hrozivější problém.

Zprávy o „chudých rodinách“ vznikají interpretací příliš obecných dat. Informace o tom, že 900 tisíc rodin, tedy pětině všech českých domácností, hrozí „chudoba“, případně do ní už upadly, se odvolává na experty nevládní společnosti Člověk v tísni. Ti vycházejí z projektu EU-SILC Českého statistického úřadu, podle kterého pětině domácností nestačily jejich příjmy na to, aby část z nich ukládaly do rezervy.