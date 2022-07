Izrael má další prvenství. Do jezera bude pumpovat odsolenou vodu z moře

Začátkem příštího roku se Izrael stane první zemí na světě, která bude odvádět odsolenou vodu z moře do přírodního jezera – Galilejského jezera. To je jedna z nejníže položených vodních ploch na Zemi. Jde o nejrozsáhlejší izraelské sladkovodní jezero, které tam rovněž považují za nouzovou zásobárnu vody.

Státní vodárenská společnost Mekorot plánuje dokončit výstavbu 13 kilometrů dlouhého podzemního potrubí do konce letošního roku. Po dokončení budou následovat týdny testů a zhruba na konci prvního čtvrtletí roku 2023 začne provoz. Potrubí propojí jezero s infrastrukturou navázanou na pět odsolovacích továren na břehu Středozemního moře.

Voda bude do jezera přitékat přes potok Zalmon, který se vlévá do Galilejského jezera poblíž kibucu Ginosar na severozápadním pobřeží. Podle serveru The Times of Israel se bude sledovat, do jaké míry přivedená voda ovlivní ekosystém.

Dosud provedené vědecké testy ukazují, že by ho odsolená voda neměla významným způsobem ovlivnit a měla by umožnit udržet stabilní hladinu. Jak však připustil Gideon Gal, vedoucí laboratoře Kinneret, která byla pověřena provedením několika testů, „všechna rozhodnutí doprovází určité obavy a přání, abychom to nemuseli dělat“. Dosavadní výzkum ale ukazuje, že přínosy převyšují nevýhody.

Myšlenka na výstavbu potrubí, které přijde na 900 milionů šekelů (6,2 miliardy korun), se zrodila na konci katastrofálního období sucha, které Izrael zasáhlo v letech 2013 až 2018. Tehdy se hladina jezera přiblížila historickému minimu.

Díky vydatným dešťům v posledních dvou zimách se však hladina vody dočasně zotavila. V dubnu poprvé po 30 letech byla až 32 centimetrů pod svou maximální kapacitou.

Dlouhá léta vodu z Galilejského jezera odváděl tzv. Národní rozvaděč vody vybudovaný v 60. letech 20. století. Pro život nezbytná tekutina směřovala do hustě osídleného centra Izraele a na vyprahlý jih.

Vzhledem k tomu, že sladkou vodu z jezera postupně jako hlavní zdroj pitné vody a vody pro zavlažování nahradila odsolená voda, vznikl nový národní vodovod, který má naopak odsolenou vodu odvádět na sever.

V letošním roce plánuje vodohospodářský úřad z jezera odčerpat pouze 300 milionů metrů krychlových, což je asi 7,5 % z jeho celkového objemu. Putovat má do vesnic na severu země, které mají nyní vodu jenom z podzemí a potoků. Malé množství vody půjde do Golanských výšin na východě a část se dostane do původního národního vodovodu vedoucího ze severu na jih.