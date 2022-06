Tudy běhají. Díra v populární fitness aplikaci umožnila špehování izraelských vojáků

Dosud neidentifikované osoby využily aplikaci Strava určenou k měření běžeckých a cyklistických výkonů ke špehování příslušníků izraelské armády. Sledovali skrze ni jejich pohyb na tajných základnách po celé zemi i během služebních cest. Upozornila na to izraelská organizace FakeReport, která bojuje proti nebezpečným online aktivitám.

Aplikace Strava sbírá z mobilního telefonu data, včetně GPS souřadnic, a umožňuje člověku přehledně sledovat svou fyzickou aktivitu. Uživatelům ovšem umožňuje zjistit také totožnost dalších uživatelů pohybujících se na stejné trase a prohlédnout si jejich minulé výkony, a to i pokud je jeho účet soukromý.

Tato funkce má uživatelům umožnit porovnávat svůj výkon na známých běžeckých či cyklistických trasách s výkony ostatních uživatelů a inspirovat je k lepším sportovním výkonům. Organizace FakeReport ovšem přišla na to, že někteří uživatelé ji očividně zneužívají.

Do aplikace si schválně nahrávají falešné záznamy o trasách, po kterých ve skutečnosti nikdy neběželi. Že se jedná o uměle vytvořené trasy, napovídají značně zkreslené údaje nahraných tras. Uživatelé například uvádí, že běželi rychlostí stovek kilometrů za hodinu, uběhnuté úseky jsou navíc nepřirozeně rovné a obsahují výškové nesrovnalosti.

Aplikace Strava nemá žádné nástroje, kterými by pravdivost nahraných dat ověřovala. Falešné účty proto mohou lehce sledovat uživatele, kteří se na zvolených místech pohybují.

„Jakmile jsme se o tomto narušení bezpečnosti dozvěděli, kontaktovali jsme izraelské bezpečnostní složky. Poté, co jsme od bezpečnostních složek obdrželi souhlas s dalším postupem, kontaktoval FakeReporter společnost Strava, která vytvořila tým vedoucích pracovníků, který se bude problémem zabývat,“ uvedl výkonný ředitel organizace FakeReport Achiya Schatz.

Deník The Guardian poukazuje na to, že falešné záznamy o trasách nemusí být vždy nebezpečné. V některých případech mohou být pouze aktivitou kamarádů, kteří mezi sebou navzájem soupeří o co nejlepší výkon.