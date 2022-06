Izrael tvrdí, že Írán může vyrobit tři atomové bomby. A dohoda s ním vázne

Agentura přitom oznámila, že Írán dosud neobjasnil, zda se v komplexech Marivan, Varamin a Tukkuzabad nenacházejí další, tajné zásoby jaderného materiálu. Pokud by hlasování v MAAE dopadlo v neprospěch Íránu, mohla by rada bezpečnosti OSN uvalit na režim v Teheránu další sankce. Írán by se tak opět ocitl pod politickým tlakem – poprvé od začátku jednání o návratu k mezinárodní dohodě o kontrole íránského jaderného programu (známé pod zkratkou JCPOA). Ta začala loni v dubnu, Írán je ale po dvou měsících přerušil s odkazem na tamní prezidentské volby. Rozhovory se opět rozjely až v listopadu.