Krvavé obléhání Sarajeva: „Střílel bych na někoho, koho znám.“

Koncem osmdesátých let v celé Jugoslávii postupně slábl vliv národních socialistických stran a do popředí se dostávaly strany nacionalistické a separatistické. Lidé se začali ptát, kdo je jaké národnosti a kdo je jaké víry. Společnost se začala dělit na Srby, Chorvaty, Bosňáky a další a atmosféra začala houstnout.

„V Bělehradě a Záhřebu už byl silný nacionální náboj, ale Sarajevo bylo v pořádku. Vůbec jsme necítili, že jsou Chorvati, Srbové a Muslimové nějak rozdělení. Potom to začalo. Myslím, že to přijala a přinesla část venkova – alespoň do Sarajeva,“ přibližuje tehdejší vývoj pamětník a IT expert Mirko Jelčič.