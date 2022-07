„Najednou se každý utrhl ze řetězu.“ Vteřiny před jugoslávskou katastrofou

na začátku 90. let pobýval v Praze

„V Jugoslávii jsme žili dobře. Naše rodina nebyla nijak protežovaná, ale nikdy za Tita nestrádala. Všichni jsme měli skoro stejně. Žili jsme za lidské hodnoty, učili nás, že máme pomáhat lidem. Mohli jsme cestovat, mohli jsme studovat, co jsme chtěli, a nemuseli jsme platit za doktora. Věděli jsme, že dostaneme práci i důchod,“ popisuje pamětník.

Tak tomu bylo i v rodině Blaževiče: „Jedna část mojí rodiny byla partyzánská, druhá ustašovská (hlásila se k ultranacionalistickému fašistickému hnutí Ustaša, pozn. red.). O té druhé části jsem nevěděl. Jedna moje oblíbená tetička seděla po válce devět let ve vězení. Jiní příbuzní byli za války zabiti. O tom se nemluvilo.“

v roce 1993 opustil Sarajevo a emigroval s rodinou do České republiky

Josip Broz Tito se na vysokých postech bývalé Jugoslávie pohyboval několik desítek let, v roce 1980 však opustil tento svět a spolu s ním také prezidentskou funkci. Jugoslávský režim se proto na začátku osmdesátých let musel vzpamatovat ze smrti svého zakladatele a stále respektovaného vůdce.

Po Titově smrti začaly v Jugoslávii postupně vybublávat na povrch averze mezi národy. „Možná jsme si jich nevšímali, možná jsme nebyli informovaní. Možná právě to vedlo k tomu výbuchu a potom i válce. Žili jsme v iluzi, že takové averze neexistují,“ přibližuje události v zemi IT expert Mirko Jelčić.

„Projevovalo se to nejdřív nenápadně, například tím, že narostl počet všelijakých národních svátků a oslav. Připadalo mi to, jako když jsou lidi utržení ze řetězu. Najednou záleželo na tom, kdo co jak slaví, kdo je Srb, kdo je Chorvat a kdo Muslim,“ vzpomíná další z pamětníků Dejan Pulejkovič. Za Titova režimu se přitom neslavily téměř žádné původně národní nebo církevní svátky.