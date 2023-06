Kyjev vyzbrojuje drony síť agentů na ruském území. Ti mají za úkol sabotáž

Délka společné hranice, kterou Rusko a Ukrajina společně sdílejí, hraje při přepravě dronů z jedné země do druhé Ukrajincům do karet. Je velice těžké hranici efektivně kontrolovat, Ukrajina toho více, či méně využívá už od začátku ruské invaze na Donbase a obsazení poloostrova Krym v roce 2014.

Podle serveru Moscow Times od ledna do května letošního roku podnikly proukrajinské skupiny nejméně 57 útoků na ruské železnice, náborová centra či energetickou infrastrukturu. Oproti tomu v roce 2022 se uskutečnilo pouze 21 podobných útoků, v roce 2021 dokonce jen jeden.

Tajemné a nečekané exploze ruských válečných kapacit, důležitých pro vedení války na Ukrajině, uvnitř Ruska se objevovaly postupně od začátku invaze. V posledních týdnech od útoku na Kreml jejich četnost výrazně stoupla. Vypadá to, že ukrajinská mnohaměsíční snaha vytvořit infrastrukturu pro provádění efektivních sabotáží konečně přináší ovoce.

Velitel ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov patří ke skupině jestřábů v rámci ukrajinského velení. Několikrát už navrhoval útok na ruské území. Navrhoval dokonce, aby Ukrajina provedla ničivý raketový útok na Moskvu v den výročí ruského útoku na Ukrajinu. Americkým vojenským poradcům se Budanova podařilo přesvědčit, aby útok odložil z obav, že by mohla následovat mohutná ruská odplata.

Také prezident Zelenskyj chtěl zaútočit na cíl v Rostovské oblasti, kde měly být zřejmě umístěné ruské jednotky, s pomocí dronů, protože Ukrajina ve svém arzenálu nemá raketové systémy, které by zasáhly cíle tak daleko od ukrajinských hranic. Není jasné, zda k naplnění Zelenského plánů došlo, nicméně rafinerie v regionu se už několikrát za poslední rok stala terčem možných útoků bezpilotních strojů.

Západní představitelé útoky na cíle přímo na území Ruska ve velké míře veřejně nepodporují z obavy z další eskalace ze strany agresora. Jedněmi z nejhlasitějších kritiků byli Američané. Ti například dodávky zbraní podmiňují tím, že je Ukrajinci nepoužijí k útoku na území Ruska. To, co říkají v kuloárech, je však odlišné. V mnoha případech jsou toho názoru, že přeshraniční útoky jsou chytrou vojenskou strategií, která by mohla pomoc Ukrajině oslabit ruskou obranyschopnost před blížící se protiofenzivou.