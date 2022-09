Lukašenkův „cukr a bič“. Chystá amnestii, ale ve velkém posílá za mříže

„Odpuštění je určeno těm, kdo si to skutečně zaslouží,“ prohlásil v týdnu běloruský diktátor Alexandr Lukašenko při čtyřhodinovém projevu ke školákům. Jeho slova zní jako vstřícné gesto, ve skutečnosti jde spíš o cynismus.

V překladu z „diktátorštiny“ to znamená, že se zřejmě na svobodu dostane jen pár tisíc lidí, a pokud vůbec půjde o politické vězně, budou to ti, kteří si řádně „posypali hlavu popelem“.

„Každá sféra života je pod kontrolou režimu. Máme přes 1300 politických vězňů a během dvou let došlo k zadržení 60 tisíc Bělorusů a stovky tisíc jich odjely do zahraničí. Režim zlikvidoval 900 nevládních organizací, neexistují politické strany a nezávislý tisk,“ říká Latuška. Celý rozhovor čtěte zde:

Latuškova slova potvrzují i zprávy o dalších procesech. Dohromady bezmála sto let vězení dostala v úterý v Bělorusku skupina deseti politických vězňů.

Režim ji zatkl loni v září a tento týden soud sedmadvacetiletou ženu poslal na 15 let do trestanecké kolonie mimo jiné za „výcvik a přípravu lidí k účasti na masových nepokojích“ a další údajné trestné činy.

Politických vězňů je teď podle Vjasny v Bělorusku 1321. Například knihovnice Julija Laptanovičová a její manžel, stavitel Igor. Jejich tři děti zůstaly v péči prarodičů poté, co rodiče dostali za účast na předloňských protestech tresty pět a 2,5 roku vězení. Represím ale čelí desetitisíce lidí.

Tento týden padly také tresty nad pětičlennou skupinou, kterou běloruská KGB vinila z plánů na státní převrat. Na deset let do vězení tak jde například lídr opoziční strany Běloruská národní fronta Ryhor Kastusjou.

Amnestii chce Lukašenko vyhlásit v předvečer svátku Dne národní jednoty. Ten zavedl loni a připadá na 17. září. Výběr data není náhodný, protože v ten den bylo v roce 1939 Polsko napadeno Sovětským svazem. Sověti zaútočili z východu 17 dní poté, co Polsko ze západu přepadla nacistická třetí říše.

Není ani pravděpodobné, že by došlo na propuštění nejznámějších politických vězňů.

Ve vězení zůstává také Maryja Kalesnikavová. Jedna z hlavních tváří protestů z roku 2020 byla předloni v září unesena a po neúspěšném pokusu ji dostat násilím z Běloruska na Ukrajinu nakonec zatčena a uvězněna. Za „spiknutí s cílem uchopení moci“ a za „výzvy k akcím ohrožujícím národní bezpečnost“ má strávit za mřížemi 11 let.

Takoví extremisté, rozumějme disidenti a opozičníci, by se ztrátou občanství přišli i o možnost vstupu do Běloruska až na 30 let.