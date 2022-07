Za zpomalení Rusů jim prostřelují nohy. V Praze cvičí na svržení Lukašenka

V únoru ale zaútočilo Rusko na Ukrajinu, a to i z území Běloruska. Rozhodli jsme se proto Ukrajině pomoci, ale také prověřit, jak jsou naši členové odhodláni a schopni aktivních akcí. Na konci února jsme s akcemi začali, trvaly do konce března. Spočívaly v ničení železniční infrastruktury.

Akce jsou také nebezpečné, celé ministerstvo vnitra je teď zaměstnané ochranou železnic, používají zbraně, několik lidí už zranili. Náměstek ministra vnitra dal rozkaz střílet do nohou už zadržených partyzánů. Zaznamenali jsme už dva případy lidí, kterým po zadržení prostříleli nohy. Ukazovala to státní televize, aby lidi vystrašila.

„Je nás do deseti, ne všichni ale budou ochotni zveřejnit své jméno a identitu. Děláme výcvik pro běloruské dobrovolníky z Polska, kteří se chystají na Ukrajinu a na možnost změny v Bělorusku. Nyní připravujeme už druhý tým pro ByPol. Organizujeme i tréninky na českých střelnicích, to bylo pro dobrovolníky jedoucí na Ukrajinu. Vyrábíme také neprůstřelné vesty. Jinak ale používáme logistické a výcvikové centrum v Polsku u hranic Ukrajiny. Z Polska vede přímá cesta do Lvova, je to proto jednodušší,“ řekl šéf Pražské podpůrné skupiny Kyrill Jakimovič.

Je to organizace Bělorusů, kteří museli kvůli politickým represím svoji zemi opustit. Vede ji Kyrill Jakimovič. Jednou z jejich činností je pomoc běloruským dobrovolníkům, kteří bojují na Ukrajině, kupují pro ně například munici a dávají dohromady neprůstřelné vesty. Připravují také skupinu rozvědčíků, která by se měla připojit k ukrajinským ozbrojeným silám.

Celkově se do akce Pěramoha zapojilo už 200 tisíc Bělorusů. Jsou to lidé ochotní riskovat a podnikat protirežimní akce, nebo spíš sympatizanti, kteří souhlasí s cíli akce?

Naším cílem není změna režimu, ale obnovení zákonnosti a pořádku. Fakticky k tomu může dojít jen tak, že bude odstraněn Lukašenkův režim. Připravujeme další akce, protože nechceme, aby se Bělorusko aktivně zapojilo do války. Samozřejmě do ní už zapojeno je, na jeho území se nachází vojenská technika, rakety atd. My ale nechceme, aby běloruské pozemní síly překročily ukrajinské hranice. Připravujeme proto ničení infrastruktury, které by tomu mělo zabránit. Spolupracujeme i s ukrajinskými bezpečnostními složkami a chceme, aby Rusko válku prohrálo.

V posledních týdnech přicházejí zprávy o nedostatku ruských vojáků. Roste podle vás tlak na to, aby Lukašenko vyslal běloruské vojáky do války?

Pokud dostane rozkaz od Putina, udělá to a nikoho se nebude ptát. Na druhou stranu ale Lukašenko silové složky potřebuje doma v Bělorusku, aby se mohl udržet u moci. Když by je poslal do války, přišel by o ně a mohl by ztratit i moc v zemi.