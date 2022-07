„Pomáháme Ukrajincům najít ruské agenty,“ říká mluvčí kyberpartyzánů

Na rozdíl od většiny hackerských skupin se kyberpartyzáni, kteří mají podle listu The Washington Post asi tři desítky členů, rozhodli vystupovat i veřejně.

Studovala jsem mezinárodní vztahy v Bělorusku, pak jsem začala studovat i v Praze na České zemědělské univerzitě. Později jsem se dostala na magisterská studia politických věd v New Jersey, která jsem dokončila a začala pracovat. Mimo jiné i pro neziskové organizace a účastnila jsem se také různých akcí diaspory.

Po nějaké době jsem se dostala do kontaktu s politickým křídlem části hnutí Odpor, jehož součástí jsou právě kyberpartyzáni. Nejdříve jsem tam působila neveřejně, postupem času ale bylo jasné, že bude potřeba mít někoho, kdo je bude veřejně zastupovat. Představuji kyberpartyzány například v akademických kruzích, kde je o jejich činnost velký zájem.

Z těch ostatních byl zmínila fakt, že se kyberpartyzánům podařilo dostat do databáze ministerstva vnitra, konkrétně k databázi pasových údajů. Ty obsahují údaje o všech členech běloruské armády, a to i utajovaných agentech. Dnes proto kyberpartyzáni pomáhají Ukrajinské bezpečnostní službě najít informace o podezřelých osobách naverbovaných Ruskem. Setkání s nimi se odehrávala na území Běloruska.

Pak to jsou zápisy telefonických rozhovorů mezi úředníky Lukašenkova režimu, kteří se baví o tom, jakým způsobem se mají bít demonstranti a jaké rozkazy k tomu dostali od Lukašenka. V těch zápisech, které se kyberpartyzánům podařilo získat, se doznávají k těmto zločinům.

Zmiňovala jste akci, která proběhla už v lednu. Prvotním impulzem k vašim útokům tedy nebyla ruská invaze na Ukrajinu, ale spíše to, co dělá Lukašenko Bělorusům?

Poté, co se situace ještě zhoršila, bylo jasné, že Bělorusové nemají možnost protestovat. Kyberpartyzáni tak nabízejí alternativní možnost odporu, svoje technologie a znalosti.

Kyberpartyzány jste zastupovala na akci European Cyber Conflict Research. Jak vás experti na kybernetickou bezpečnost přijali? Přeci jen děláte pravý opak toho, co většina expertů v tomto oboru, kteří se zabývají hlavně obranou, ne útokem…

Na této konferenci se mluvilo nejenom o obraně, ale také o potenciálních útocích, zvláště v souvislosti se situací na začátku války. Americký generál potvrdil, že USA prováděly útoky na ruskou infrastrukturu, což bylo zajímavé, protože to bylo poprvé veřejně uznáno.

Kyberpartyzáni stojí na straně Ukrajiny, tedy na dobré straně konfliktu, a útočíme pouze na Lukašenkův režim, naše akce nikdy nejsou namířeny proti obyčejným občanům. Kyberpartyzáni zatím žádnou chybu neudělali a ředitel akce, který nás na ni pozval, byl nejdříve k naší činnosti skeptický, nakonec nám ale vyjádřil podporu. Tu nám vyjadřují i oficiální představitelé. Nedělají to veřejně a na kameru, neveřejně ale ano. Na konferenci se vedla i diskuze o mezinárodním právu a vyplynulo z ní, že kyberpartyzáni mezinárodní práva neporušují.

Ne, soustředíme se jen na Bělorusko a dle možností pomáháme ukrajinské straně. Někdy, když provádíme útoky na běloruskou infrastrukturu, se nám dostanou do rukou ruské údaje, protože někde jsou ruské a běloruské systémy integrované.

Naším cílem je osvobození Běloruska, máme ale jen omezené zdroje. Chápeme, že spolu s Ukrajinou máme společného nepřítele – je jím ruský imperialistický režim. Když Ukrajina zvítězí a Rusko bude osvobozené, bude svobodné i Bělorusko. Pomáháme tak Ukrajině nejen z morálních důvodů, ale i ze strategických, protože do budoucna jsou Bělorusko a Ukrajina spojenci. Pokud Ukrajina zvítězí, bude mít šanci na svobodu i Bělorusko.

Byly zprávy o tom, že nějaké útoky byly provedeny z běloruských IP adres, ale to byly spíš ojedinělé případy, zatím to nemůžeme potvrdit. Bělorusko ale nemá na takovou činnost zdroje, oni nemají ani na to vybudovat bezpečnou síť. Za všemi těmi útoky stojí především Rusko.