Opevňování i dřevěné tanky. Bělorusové svými manévry rozptylují Ukrajince

Rusové tento týden dovezli do Běloruska další raketové systémy S-300 a protiletadlový systém Pancir. Výzbroj dorazila z Ruska letecky do východoběloruského města Homel nedaleko hranic s Ukrajinou. S odkazem na telegramový kanál Belaruski Gajun, který sleduje přesuny jednotek v Bělorusku, o tom informovala ukrajinská média.

Běloruská vojska se ovšem invaze na Ukrajinu přímo neúčastní. Vysvětluje se to mimo jiné obavami Lukašenka z toho, že pokud by jeho armáda utrpěla při nákladné válce ztráty, mohlo by to otřást stabilitou jeho režimu.

Před Lukašenkovou cestou do Ruska se spekulovalo o Putinově výpravě do Běloruska. Mluvčí Kremlu takovou cestu nepotvrdil. Pokud by Putin skutečně běloruské Hrodno navštívil, byl by to jeho první výjezd z Ruska od začátku února.