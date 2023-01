Německé tanky na Ukrajinu zatím neodjedou. Západ ale pošle jiné posily

Poukázal také na to, že Německo na Ukrajinu posílá vozidla Marder a jeho balíčky vojenské pomoci jsou „velmi, velmi účinné“. „Opravdu věřím, že to Ukrajincům umožní být úspěšnými i v budoucnu. Není to závislé na jediné platformě, je to kombinované úsilí v oblasti zbrojení, které jsme spojili a o němž jsem skutečně přesvědčen, že jim poskytne nejlepší příležitost k úspěchu,“ dodal.