„Peníze už vojáky nelákají. Chtějí domů,“ říká ukrajinský velitel

„Během toho roku a půl, co sloužíme, to vypadá, že chceme pokračovat v boji. Ale stále víc jde o jakousi setrvačnost, zautomatizovanou reakci. Přicházíme o zápal, s jakým začal odpor proti rozsáhlé ruské invazi,“ přiznává s tím, že i jeho vojáci stále více mluví o demobilizaci nebo výměně personálu, to jim ale dovolit nemůže.