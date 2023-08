Sedmdesát procent ukrajinských ztrát způsobil stejný typ zbraní, popsali lékaři

Válka na Ukrajině připomněla západním vojákům, politikům i veřejnosti něco, co nemohli znát z osobní zkušenosti a z lekcí dějepisu na to většina lidí zapomněla – jak rychle moderní válka polyká jak lidi, tak materiál.

Jsou, či nejsou západní armády na konflikt takového typu připraveny? Příliš ne, píše na základě svých zážitků a poznatků z konfliktu tým lékařů z charitativní organizace Global Surgical and Medical Support Group, která působí v řadě zemí světa. Od zahájení ruské invaze v únoru 2022 poskytuje pomoc také Ukrajině, konkrétně lékařskou a chirurgickou podporu a školení zdravotnických pracovníků.

Tým má rozsáhlé zkušenosti v oblasti medicíny a především chirurgie v náročných podmínkách konfliktních zón a také s budováním zdravotnických kapacit v partnerských zemích. V posledních dekádách to znamenalo, že působil často v zemích, kde armády USA a jejich spojenců působily v rámci „globálního boje proti terorismu“.

Na první pohled se přitom může zdát, že co se zranění týče, situace z „policejních“ akcí posledních desetiletí a války na Ukrajině je podobná. Ani v jedné válce není mnoho raněných v důsledku přímé střelby z osobních zbraní nebo třeba kulometů.

Během 20 let „války proti teroru“ měly americké síly celkem zhruba sedm tisíc mrtvých a 53 tisíc zraněných. Téměř 80 procent všech zranění pocházelo z explozí, třeba nějakých min či ještě častěji improvizovaných výbušnin, ale také granátů nebo třeba po minometných útocích.

Podle statistik, které s autory sdíleli ukrajinští lékaři, je 70 procent ukrajinských ztrát (tedy včetně raněných, kteří musí z fronty do zázemí) důsledkem právě výbušné munice, především dělostřeleckých granátů či raket.

To například znamená, že v intenzivním konfliktu mohou být zdravotníci rychleji zahlceni: úder zraní více lidí najednou a všichni potřebují pomoc.

Zároveň bývají zranění vážnější. Mnohem častěji než třeba v Afghánistánu jsou v ukrajinské válce k vidění vojáci s vážným zraněním několika různých orgánů. Což je pochopitelně výrazně komplikovanější než jedno lokalizované zranění a mnohem spíše to může končit smrtí.

Celá řada vojáků má také z dělostřelecké palby opakovaně těžké otřesy mozku, které mohou mít vážné zdravotní následky. Podle autorů si na takové potíže stěžovali prakticky všichni pacienti, kteří se do nemocnice dostali se zraněním způsobeným tímto druhem zbraní.

Pro srovnání, během „globální války proti teroru“ bylo zabito nebo zraněno 1,3 až dvě procenta do boje nasazených amerických vojáků.

Během této doby lékař ošetřil více než 200 zraněných. Většina zranění se vyskytovala na bocích těla, a to na úrovni břicha nebo hrudníku. Přibližně v 60 procentech případů došlo ke zranění na bocích těla ve směru podél plátů neprůstřelné vesty, kterou měli vojáci na sobě. Jinak řečeno, šrapnel či jiný objekt přilétl z bojů a zasáhl zraněného do nechráněného místa.

Většina vojáků má tedy běžnou úroveň tzv. „balistické ochrany“: neprůstřelnou vestu, která jim kryje přední a zadní část těla, a helmu. Ochrana je navržena tak, aby chránila životně důležité orgány zepředu a zezadu, ale to zjevně v řadě případů nestačí. Když jsou muži v zákopu a pod dělostřeleckou palbou, chrání si pochopitelně hlavně hlavu a jejich boky jsou o to zranitelnější.

Problém ovšem nemá jednoduché řešení. Existují typy vest, které nabízejí větší ochranu boků a břicha pomocí přídavných bočních pancéřových plátů a speciálního balistického materiálu, ale takové vybavení je těžké. Obtížně se v něm pohybuje, což by vojáka nejen omezovalo, ale také přímo ohrožovalo v řadě případů na životě.

Autoři tvrdí, že byli svědky dopadu takové střely (možná z raketometu s termobarickou municí?), který si vybral 12 bezprostředních obětí v okruhu zhruba 20 metrů od místa dopadu. Další člověk, který byl 60 metrů od místa dopadu, utrpěl popáleniny na 80 procentech povrchu těla, které se do 72 hodin ukázaly jako smrtelné navzdory tomu, že byl z místa evakuován a předán lékařům.

Extrémním případem byl v loňském roce útok na nemocnici v Žitomiru zhruba 400 kilometrů za frontou, není to ovšem příklad jediný. V blízkosti fronty je riziko ostřelování zdravotnických zařízení ještě pravděpodobnější, protože zbraní, které dostřelí 10 až 20 kilometrů za frontu, má protivník mnohem více než řízených střel s několikasetkilometrovým doletem.

Vzhledem k tomu, že útok může přijít prakticky z každého směru, velmi často z oblohy, navrhují autoři, zda není nejlepší ochranou zdravotnická zařízení v blízkosti fronty úplně zahloubit – budovat je tedy prakticky výhradně pod zemí. Což by znamenalo, že armády musí investovat do vývoje a nákupu techniky, která by něco takového rychle dokázala zrealizovat.