Moc daleko od letiště, příliš blízko válce. Z Prahy se stal odpuzovač turistů

„Zatímco například mezi Římem a Neapolí jede vlak necelou hodinu, u nás se za hodinu z Prahy nedostane člověk vlakem ani do Pardubic. Slabá je dálniční síť, zaspali jsme v rozvoji letiště. Máme sice dva terminály, ale nemáme dlouhé lety. Proč nemáme spojení s Indií? To by pomohlo nejenom turismu, ale i průmyslu. My ale nemáme ani spojení pražského letiště s hlavním městem,“ dodává Svoboda.