Šéf Puppu: Grand je jen slovo, klíčové jsou hvězdy a ty se dávají i za matrace

Mohlo by se zdát, že lidé, kteří navštěvují ty nejluxusnější hotely světa, „na korunu“ nekoukají a zaplatí vše. Není to ale tak jednoduché a hoteliéři si musí dávat dobrý pozor, jak nastaví své ceny i pro movitější klientelu. A jak se tedy určuje cenová politika hotelů? Jedním z indexů je například káva. Když před čtyřmi lety začínal Jindřich Krausz šéfovat karlovarskému Grandhotelu Pupp, prohlásil, že tam opravdu espreso nemůže stát 130 korun, když ve všech evropských městech vyjde pod sto korun, a cenu shodil dolů.

„Kafe je takový index – aby to bylo srozumitelné, ale samozřejmě těch položek je víc. Děláme si rešerše, odkud k nám klienti jezdí, vidíme, jaké ceny má stejná kategorie hotelů na našich trzích i v zemích, odkud klienti přijíždějí. Je to takový mix,“ vysvětluje Krausz v rozhovoru.

Současná doba však nějakému plošnému zlevňování příliš nepřeje. Zmiňované espreso se dnes v Puppu dostalo na 79 korun. „Takhle to držíme. Jsou to ceníky, které budou určitě následujícího půl roku,“ říká Krausz. To, že by ale s vysokou inflací začalo ubývat zákazníků či hosté začínali šetřit, ale zatím šéf hotelu nevidí. „Vidíme naopak růst, a to i oproti době před covidem,“ dodává. Například výhled obsazenosti, která je zhruba 70 procent, má hotel až na půl roku dopředu. Největší část hostů je pak hlavně z Německa, Česka a USA.