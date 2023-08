Příběh domu s červenou střechou. Záhadně přežil běsnění požáru na Maui

Havajský ostrov Maui zažil v srpnu sérii lesních požárů. Do historie se zapsaly coby nejhorší živelná katastrofa, která kdy Havaj postihla, připomíná stanice BBC . Vyžádala si nejméně 114 obětí na životech. Dalších 850 lidí se dál pohřešuje.

Domnívají se, že právě nedávná rekonstrukce mohla mít vliv na to, že jejich dům dnes stojí, zatímco jiné shořely na popel.

Zdůrazňují ovšem, že žádný z těchto počinů nebyl speciálně určen k zastavení plamenů. „Je to stoprocentně dřevěný dům, takže to není tak, že bychom z něj udělali ohnivzdornou stavbu,“ vysvětluje Millikinová s tím, že jejich dům možná ochránilo i to, že od těch sousedních stojí poměrně daleko.