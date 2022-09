„Připravme se na vše.“ Ruský Bělgorod je nervózní, že válka přijde i tam

Pochází z ukrajinského Charkova, restauraci si ale otevřel v ruském Bělgorodu, jen asi čtyřicet kilometrů od rusko-ukrajinských hranic. Restauratér Oleg teď nosí tričko s nápisem „Narodil jsem se v Charkově,“ a doufá, že se rusko-ukrajinský konflikt nerozšíří i do Ruska.

„Nečekáme, že to sem přijde, ale musíme být připraveni,“ uvádí Oleg pro britský deník The Guardian. Koupil si proto překližkové desky; pro případ, že by potřeboval zakrýt okna své restaurace před bombardováním. A také ono tričko, které odkazuje na jeho neruský původ.