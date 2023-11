Putin válčí, varovné signály ignoruje. Zdevastovat může celou planetu

Na pozadí války, kterou samo rozpoutalo, řeší Rusko ještě jednu zásadní otázku. Ve srovnání se zbytkem světa se otepluje 2,5krát rychleji, na Sibiři zuří nezvykle rozsáhlé lesní požáry a kvůli tání permafrostu, který pokrývá téměř dvě třetiny ruského území, se rozpadá už tak chatrná infrastruktura. Miliony lidí by v důsledku toho mohly přijít o domov.

Bleskové povodně na Sibiři zničily celé vesnice a vyhnaly z domovů tisíce obyvatel. Sněhová pokrývka byla v roce 2020 rekordně nízká a rozsah arktického mořského ledu se zmenšil na druhou nejnižší úroveň za posledních 40 let.

I přes vyjmenované potíže ale zůstává klima v ruských médiích i politice téměř neviditelným. Snahy Moskvy o zlepšení situace se pozastavily po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Zčásti za to může přepnutí ekonomiky na válečný režim, své dělá ale i snaha o vydobytí pozice na diplomatickém poli.

Ve výsledku má totiž klimatická politika Ruska zásadní vliv na celý svět. Při současném tempu tání – přibližně jeden stupeň Celsia za desetiletí – přestane ruská permafrostová vrstva zcela zamrzat za tři desetiletí. To by mohlo mít za následek potenciálně katastrofální jednorázové uvolnění uhlíku do atmosféry, které už nebude pouze problémem Ruska, jak upozornilo Centrum pro strategická a mezinárodní studia.