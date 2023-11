Rána pro Sunaka. Britský nejvyšší soud zastavil plán deportací do Rwandy

Britský nejvyšší soud rozhodl v neprospěch britské vlády a deportaci migrantů do Rwandy označil za nezákonnou, stejně jako dříve odvolací soud. Obě instituce se shodly na tom, že v africké zemi nelze migrantům zajistit bezpečnost.

Předseda nejvyššího soudu během středečního zasedání zdůraznil, že se jedná čistě o právní záležitost a na soudní rozhodnutí by nemělo být nahlíženo jako na politické stanovisko.

Verdikt je výsledkem rozsáhlé právní bitvy, kterou odstartovala migrační dohoda mezi britskou vládou a Rwandou uzavřená loni v dubnu. Na základě ní má africká země výměnou za desítky milionů liber přebírat běžence, kteří do Británie dorazí nelegálním způsobem. Kvůli soudním sporům ovšem dosud do Rwandy neodletěl ani jeden deportační let.