Rusové páchají válečné zločiny. Nezůstanou bez trestu, míní Harrisová

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová na Mnichovské bezpečnostní konferenci v bavorské metropoli varovala, že pachatelé válečných zvěrstev se budou za své činy zodpovídat, protože spravedlnosti musí být učiněno zadost. Dodala, že ruský prezident Vladimir Putin nesmí na Ukrajině uspět, neboť by to jen podpořilo další autoritářské režimy.

„Spojené státy formálně uznávají, že Rusko páchá zločiny proti lidskosti. A já říkám, že všichni, kdo se těchto zločinů dopouští, a jejich nadřízení, kteří nesou spoluvinu, se budou zodpovídat,“ řekla Harrisová. „Spravedlnosti musí být učiněno zadost,“ uvedla dále.

„Ruská vojska na Ukrajině páchají hrůzná zvěrstva a válečné zločiny. Ruská vojska systematicky útočí proti civilistům, dopouští se znásilňování, zabíjení ve stylu poprav, bití a deportací,“ řekla Harrisová.

Rusko podle ní donutilo stovky tisíc Ukrajinců odejít z vlasti do Ruska, a to včetně dětí. „Krutě odtrhává děti od rodin,“ uvedla. Tyto činy, ve kterých Rusko pokračuje, označila za barbarské a nehumánní.

„Spojené státy budou vždy stát na straně spravedlnosti. A až se budoucí generace ohlédnou zpět, tak uvidí, že jsme dostáli úkolům, které jsou před námi,“ řekla.

V projevu Harrisová hovořila o tom, že když byla v Mnichově na konferenci před rokem, varovala před blížící se ruskou invazí. „Nyní je rok poté a Ukrajina stále existuje, transatlantické partnerství je silnější než kdy dříve. A co je nejdůležitější, ukrajinský lid obstál,“ řekla.

Zmínila, že USA stojí za svými spojeneckými závazky a že budou podporovat Ukrajinu, dokud to bude nutné. „Musíme zůstat silní, Rusko nesmí vyhrát,“ řekla.

Případný úspěch Ruska by podle Harrisové jen povzbudil ostatní autoritářské země, které by mohly chtít příkladu Moskvy následovat. Poukázala také na to, že vztahy mezi Pekingem a Moskvou se od počátku invaze prohloubily a že čínská podpora Rusku podkopává zásady mezinárodního práva. Zmínila také, že Moskvu podporují i Severní Korea a Írán.

Zbraně delšího doletu

Britský premiér Rishi Sunak v Mnichově vyzval spojence, aby zintenzivnili pomoc Ukrajině v boji proti ruské invazi.

„Spojené království bude vždy stát na straně spravedlnosti a práva,“ řekl Sunak a dodal, že Londýn podporuje Ukrajinu od samého počátku. A nyní je podle premiéra ten správný čas spojeneckou pomoc zesílit.

Ukrajina podle Sunaka potřebuje střely dlouhého doletu, dělostřelectvo, obrněná vozidla a to vše by měla dostat. A Británie chce být první, která zbraně delšího dosahu ukrajinským silám poskytne. Londýn chce podle Sunaka také pomoci Ukrajině vybudovat letectvo. Uvedl, že poskytnutí letadel je komplikované, ale že zemím, které by tak mohly učinit hned, Británie pomůže.