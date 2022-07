Severní Korea už ví, kde se vzal covid. Přiletěl balónem

Severní Korea obvinila z vypuknutí epidemie nemoci covid-19 svého jižního souseda, napsal web The Guardian . Podle KLDR měla skupina přeběhlíků nad hranicí vyslat balón, kvůli němuž se koronavirus dostal na její území.

Režim Kim Čong-una trval dva roky na tom, že se v zemi nevyskytl ani jeden člověk nakažený koronavirem. Země přiznala první případy až letos 12. května. To vyvolalo obavy, že se tamní zdravotnický systém ocitne pod velkým tlakem.

V pátek Pchjongjang oznámil, že příznaky horečky se nově objevily u 4 570 osob, čímž se celkový počet případů zvýšil na 4,74 milionu. Zdravotnické úřady uvádějí příznaky horečky spíše než nákazu covidem-19, podle The Guardianu zřejmě kvůli nedostatku testovacích souprav. Dosud Severní Korea ohlásila pouze 73 úmrtí na příznaky související s koronavirem.

Ve zprávě severokorejské agentury sice Jižní Korea není explicitně zmíněná, tamní aktivisté a běženci však používají balóny k rozesílání protirežimních letáků a humanitární pomoci přes hranici běžně. Jižní ministerstvo pro sjednocení v pátek v reakci uvedlo, že „není možné“, aby se koronavirus dostal do KLDR prostřednictvím balónů.

Pravděpodobnějším vysvětlením je podle webu The Guardian fakt, že se covid-19 dostal do Severní Koreje poté, co obnovila přeshraniční obchod s Čínou.