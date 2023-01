Stávky, protesty a obstrukce. Macronova reforma penzí vyvolává odpor

75 tisíc. Až takového čísla by mohl dosáhnout počet pozměňovacích návrhů, které by v prvním čtení zákona o penzijní reformě mohli podat poslanci krajně levicového hnutí Nepoddajná Francie (LFI). Už v loňském roce zmínila toto číslo vůdkyně poslaneckého klubu LFI Mathilde Panotová. Vzhledem k tomu, že levice s reformou stále nesouhlasí, je naplnění tohoto scénáře dost pravděpodobné.

Vláda premiérky Elisabeth Borneové ale reformu, která posune věk odchodu do důchodu z nynějších 62 na 64 let, hájí. „Důchodová reforma, kterou navrhujeme, není ani brutální, ani nevyvážená. Je naopak spravedlivá a zachovává solidární systém a pro každého i garantovanou minimální penzi,“ napsal ve středu na twitteru ministr hospodářství Bruno Le Maire.

Reformu představenou v pondělí vláda předloží 23. ledna Radě ministrů, o týden později by se měla poprvé projednávat v Národním shromáždění. Schválit ji chce vláda do září. Díky dohodě s pravicovými Republikány doufá, že nebude muset využít článek 49.3 francouzské ústavy, který vládě umožňuje protlačit zákon silou, tj. bez souhlasu parlamentu.

Il n'y a ni brutalité, ni déséquilibre dans la réforme des retraites que nous proposons avec @Elisabeth_Borne . Au contraire, il y a la justice d’un système solidaire qui est préservée et la justice d’une pension minimale garantie pour tous. #Les4V pic.twitter.com/FqW6aYHptu

„Těší mě, že došlo k reformě a přeji si, abych pro ni mohl hlasovat,“ prohlásil nový lídr Republikánů Eric Ciotti. Už předtím řekl, že jeho strana má několik podmínek, za nichž je ochotná reformu podpořit. Vláda by s nimi neměla mít problém, zásadních bodů reformy, jako je hranice pro plánovaný odchod do penze, se netýkají.

Výše zmíněné obstrukce ale mohou přesto rychlé schvalování zákona komplikovat. Vláda má proto v záloze další článek ústavy, tentokrát 47.1. Ten stanoví, že „nerozhodne-li Národní shromáždění v prvním čtení do dvaceti dnů po podání návrhu zákona, vláda pověří Senát, který musí rozhodnout do patnácti dnů“.

„Když nám bylo řečeno, že každý člen Nupes (levicová koalice v čele s LFI, pozn. red.) předloží tisíc pozměňovacích návrhů, nemyslím si, že je to touhou osvětlit debatu,“ oponovala opozici premiérka Borneová. Vláda se podle ní bude snažit vést věcnou diskuzi, neví ale, jestli jí to opozice umožní.

Zásadním opatřením je výše zmíněné posunutí věku odchodu do penze na 64 let. Věková hranice se bude zvedat postupně, o tři měsíce za rok. Reforma by měla skončit v roce 2030.