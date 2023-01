Nepochopitelné a chybné, říká o pozvání Babiše do Paříže francouzský politolog

Krátce poté, co soud nepravomocně osvobodil Andreje Babiše v dotační kauze Čapí hnízdo, oznámil prezidentský kandidát, že se další den chystá odletět do Paříže, kde má domluvenou schůzku v Elysejském paláci s prezidentem Emmanuelem Macronem. O úzkém vztahu s Macronem, stejně jako například s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, Babiš mluví opakovaně.

Seznam Zprávy zjistily, že o schůzku požádal Babiš v rámci europoslanecké frakce Renew Europe, které jsou členy jak hnutí ANO, tak Macronova formace Obnova. O setkání se oba muži zmínili už po říjnovém summitu Evropského politického společenství v Praze.

Jak nyní na schůzku nahlížejí ve Francii a co se z ní dá vyčíst? Odpovědi redakci Seznam Zpráv poskytl francouzský politolog Maxime Forest, který přednáší na prestižní pařížské škole Sciences Po.

Andrej Babiš v pondělí oznámil, že se v Paříži setká s prezidentem Macronem. Přitom víme, že bývalý český premiér je ve Francii podezřelý z daňových úniků, a to kvůli nákupům nemovitostí na jihu země. Proč si myslíte, že ho nyní Macron zve do Elysejského paláce?

Přiznám se, že nevím, pro mě osobně je to ale nepochopitelné. Nevím, jestli náš prezident dává přednost poměru sil v Evropském parlamentu před bojem za právní stát. Jako nejpravděpodobnější varianta se mi jeví rozhovor, který by měl objasnit situaci po volbách, pokud by vyhrál pan Babiš.

Je ale zvláštní, že se ta návštěva uskuteční jen několik dní před prezidentskými volbami, a navíc v situaci, kdy mohou vyhrát i pan Pavel, nebo paní Nerudová, kteří by byli pro spolupráci s Francií vhodnější. Musím říci, že mě to šokovalo.

Pozemky ve Francii Francouzská Národní finanční prokuratura zahájila řízení kvůli podezření na daňové podvody související s nabytím Babišových vil v Mougins na jihu země. Francie vyšetřuje Babiše kvůli jeho vilám na jihu

Druhou možností je takový náš syndrom… Pokud jde o střední a východní Evropu, a to i o válku na Ukrajině, je pan Macron vždy trochu mimo čas. On ten region moc nechápe, střední Evropa jako celek už navíc dávno není prioritou. Když se náhodou prioritou stane, je to jen dočasně. On nechápe, že tomu může ublížit víc, než ubližoval prezident Chirac. Věci se změnily, máme tu válku na Ukrajině a budoucí bezpečnost architektury Evropy se rozhoduje teď, a to spíš ve střední Evropě než ve Francii.

Je to paradox, protože po brexitu jsme se stali jedinou jadernou silou Evropy, což mohlo být momentum pro prezidentské ideje o bezpečnosti Evropy. Macron ale žije trochu minulostí, dobou, kdy byla Čína ještě partnerem, nebo když se dalo diskutovat s Putinem.

Buď je pan Macron trochu mimo, anebo je to od něj cynický krok.

Připomeňte si České předsednictví v EU podle informací agentury Reuters pomohlo připravit formální diplomatickou stížnost na slova Emmanuela Macrona. Ten na začátku prosince mluvil o nutnosti zvážit bezpečnostní záruky pro Rusko. Macron na pranýři kvůli slovům o Rusku

Zmínil jste už blížící se první kolo prezidentských voleb. Znamená ta návštěva Macronovu podporu Andreji Babišovi?

Ne, to si nemyslím, nicméně to tak může vypadat.

Překvapuje mě to i s ohledem na to, že pan Babiš není jasným favoritem voleb. To gesto mi přijde extrémně překvapivé a riskantní.

Když se podíváte na profily pana Pavla a paní Nerudové, jsou to lidé s Macronem velmi kompatibilní. Rozdíl však je, že ani jeden z nich nestojí v čele hnutí, které by bylo součástí frakce Renew. To je jediné vysvětlení, které vidím.

V Česku mluví analytici o tom, že je Babišova cesta do Paříže součástí jeho volební kampaně. Mohli se sejít kdykoliv, ale zvolili tento termín… Vidíte to stejně?

Ano, určitě. Pan Babiš se chová logicky, je to jasně předvolební cesta, která je důležitá -i proto, že přichází krátce po rozhodnutí soudu v Praze.

Z hlediska Francie je to minimálně cesta hodně nešťastná, jestli už ne rovnou skandální. Pan Babiš teď kromě vedení ANO nezastává žádnou důležitou funkci, jako politolog to opravdu nechápu.

Bude mít ta schůzka nějakou odezvu ve Francii? Jak říkáte, pan Babiš nemá významnou funkci, navíc ho vyšetřují… Bude za ni Macron kritizovaný?

Myslím, že ano. Kritika může ale přijít až později, během českých voleb, mělo by se to objasnit dříve.

Ve Francii máme teď trochu vyšší povědomí o českých miliardářích, což se týká pana Babiše i pana Křetínského díky jeho důležité pozici v našem tisku, průmyslu i energetickém sektoru. Macron za to může být kritizovaný třeba hned, tím si ale nejsem jistý. Spíše bych řekl, že i reakce na tuto návštěvu bude trochu mimo čas.

Napadá mě ještě jedna hypotéza: Pozice pana Pavla a paní Nerudové vzhledem k právnímu státu jsou dost jasné, a že tedy chtěl pan Macron ještě vyslat vzkaz panu Babišovi pro případ, že by volby vyhrál.

Kdo je Maxime Forest Francouzský politolog, vyučuje na pařížské škole Sciences Po. Vystudoval evropská studia a komparativní politiku, věnuje se i problematice genderu v politice. V minulosti působil i na francouzském ministerstvu pro výzkum a vysoké školství, při studiích věnoval jednu ze svých prací české Poslanecké sněmovně.

Po českém předsednictví zaznívají hlasy, že si Česko vylepšilo kredit jak v Bruselu, tak i v Paříži nebo Berlíně. Mohlo by na tom podle vás případné volební vítězství Andreje Babiše něco změnit?

České předsednictví bylo politicky i diplomaticky úspěšné a Česká republika si zachovala diplomatický kredit, který měla už dříve. Zvolením pana Babiše by tento kredit neztratila, protože by nastala kohabitace (ve Francii používaný výraz pro soužití jinak politicky orientované vlády a prezidenta, pozn. red.). Přineslo by to ale jisté znepokojení Evropě, protože žijeme v extrémně napjaté době a extrémně důležité době pro boj proti populistům a boj za právní stát. A to na západě, na jihu, severu i ve střední a východní Evropě.

Tento boj proti neliberálním proudům je spojen s bojem proti korupci, jak vidíme v Maďarsku na příkladě Viktora Orbána. Vidíme, že ve Spojených státech, v Brazílii a dalších zemích populistická vlna oslabuje (více zde), každá země je ale v této souvislosti nesmírně důležitá. I proto je pro mě těžko pochopitelné, že prezident Macron přijímá právě teď, těsně před prezidentskými volbami v České republice, pana Babiše.