Český miliardář chce ovládnout francouzské vydavatelství

Daniel Křetínský, který ovládá energetický holding EPH, má plány expandovat v mediálním světě ve Francii. Český miliardář a frankofil před Vánocemi oslovil ředitele Brutu Renauda Le Van Kima a Guillauma Lacroixe s nabídkou kapitálového vstupu do internetových médií společnosti Brut. Informaci přinesl francouzský deník Le Figaro.

Podle Le Figaro měl Křetínský zájem o kontrolní podíl přes 50 procent. „Tato možnost však pro manažery Brutu není na pořadu dne a vylučují, že by se vzdali kontroly,“ uvedl zdroj pro deník. Jednání by přesto měla pokračovat v nadcházejících týdnech, zejména proto, že majitelé Brutu nevylučují, že by prodali minoritní podíl.