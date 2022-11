Křetínský přesune část byznysu z Česka kvůli mimořádné dani. Může inspirovat další

Energetický a průmyslový holding (EPH) miliardáře Daniela Křetínského přesune svou společnost EP Commodities, která se zabývá obchodem s energetickými surovinami, z Česka do zahraničí. Uvedla to ČTK. Důvodem je, že se na firmu vztahuje daň z mimořádných zisků, kterou dnes schválila Sněmovna. Podle holdingu je zdanění takových firem nesmyslné a v zahraničí nefunguje. Informoval o tom mluvčí EPH Daniel Častvaj.

„Může to být inspirace pro jiné firmy. Něco, čeho jsme se obával od začátku a čeho jsem se obával nejvíce, a to je reputační riziko spojené s mimořádnou daní. Je to nesystémová daň, která ohrožuje stabilitu podnikatelského prostředí a jistotu firem pro podnikání v Česku,“ řekl pro SZ Byznys hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Do destinací, kde tzv. windfall tax zavedena nebude, by se však nemusely stěhovat pouze energetické, petrolejářské a těžební firmy a banky, kterých se v následujících letech mimořádná daň s jistotou dotkne. Podle Marka nemají ostatní firmy jistotu, že tato daň nespadne v budoucnu i na ně.

Tím by se snížily příjmy státního rozpočtu. „Nejde ani o inkaso z mimořádné daně, ale o to, že by se mohly snížit příjmy daně z právnických osob. Firmy se mohou bát toho, že by i na ně v budoucnu padla podobná nesystémová daň, a proto už nyní mohou raději hledat jiný daňový domicil,“ myslí si Marek.