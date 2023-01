Komentář: Právní stát se nepozná podle toho, co říká Babiš. Má střet zájmů

„Myslím, že je to dobrá zpráva pro celou Českou republiku. Že žijeme v právním státě a že máme nezávislou justici a soud, který nezávisle rozhodl,“ komentoval prezidentský kandidát Andrej Babiš rozsudek, který ho nepravomocně zprostil obžaloby v kauze Čapí hnízdo.

Výrok je sám o sobě pravdivý. Až na to, že se mu těžko přitakává, když přichází zrovna od Babiše.

To se dá ověřit jednoduchým testem: Stačí si představit, co by Andrej Babiš býval říkal, pokud by soud rozhodl opačně. Tedy že je vinen z napomáhání k dotačnímu podvodu a odsouzen, jak navrhovala obžaloba, k podmíněnému trestu odnětí svobody. Se zkušební dobou pěti let, což je shodou okolností délka prezidentského mandátu.

Stoprocentně by v takovém případě nebyl shrnut slovy, že „je to dobrá zpráva pro celou Českou republiku“ a že „žijeme v právním státě a máme nezávislou justici a soud, který nezávisle rozhodl“. Andrej Babiš není arbitrem existence či kvality právního státu. I v této roli se nachází ve střetu zájmů.

Ještě minulý týden to podle něj bylo všechno účelové, politické a načasované před prezidentské volby. Za slova o „politickém procesu“ se tedy omluvil. Ale až v pondělí, po osvobozujícím verdiktu. Trvá ovšem na tom, že šlo o politické trestní stíhání. Překlad do ještě větší bramboračky: polistopadový kartel mě chtěl zničit (do té doby šlo o politickou účelovku), ale jakmile mě soud zprostil viny, nad pošlapávaným právním státem konečně vyšlo slunce. Hosana!

„Dobrá zpráva pro celou Českou republiku“ spočívá v tom, že se komplikovaný a i Babišovou vinou protahovaný případ dostal před soud, a ten vynesl rozsudek.

Ale v právním státě bychom žili a nezávislou justici bychom měli stejně tak, kdyby soudce Šott po stejně pečlivém zvážení všech pro a proti rozhodl v Babišův neprospěch. Jedna kauza, i když mimořádná svým hlavním aktérem, jedním z nejvlivnějších lidí s nejvyššími politickými ambicemi, na stavu práva a nalézání spravedlnosti nic nemění.

Osvobozující rozsudek zato mění náladu před prvním kolem prezidentských voleb.

Babišův podporovatel Miloš Zeman ještě v neděli prohlásil, že verdikt volební kampaň neovlivní, protože „o případu už společnost ví mnoho“. Nicméně druhý den hned po zproštění obžaloby Babišovi telefonicky blahopřál. Což víme od Babiše, který to označil za „povzbuzení“.

Tahle událost je jen ilustrací toho, jak se momentum v prezidentské kampani přiklonilo na Babišovu stranu. Bookmakeři upravili sázkové kurzy. Babiš obnovil své sebevědomí a nepravomocný osvobozující rozsudek vystaví ve zbytku kampaně jako štít své čistoty.

Samozřejmě je to zpráva i pro nerozhodnuté, váhající voliče, kteří si volbu Babiše dovedou představit. Včetně těch, kdo původně chtěli dát hlas odstoupivšímu Josefu Středulovi.

Co se ale rozsudkem změnilo? Ve skutečnosti jen málo. Soud s prezidentským kandidátem na lavici obžalovaných znamenal jen jeden, pravda už extrémní důvod, proč Andrej Babiš není vhodným adeptem na úřad hlavy státu. Jeho osobní i politická historie, vztah k demokratickým institucím, vysloveně neprezidentská sebeprezentace jako „krizového manažera“ anebo třeba projevený kulturní background – to všechno je agenda, ve které je kompatibilita Babiše s inspirujícím a zemi prospívajícím prezidentstvím velmi malá.