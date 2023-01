Žalobce uhnul od podstaty kauzy Čapí hnízdo, říká soudce

Pár desítek minut po vyhlášení rozsudku přišel soudce Jan Šott před skupinu novinářů. Zhruba třicet minut odpovídal na jejich otázky a snažil se vysvětlit, proč v pondělí zprostil obžalované – Andreje Babiše a Janu Nagyovou – viny v kauze Čapí hnízdo.

Zkritizoval v této souvislosti nejen práci státního zastupitelství, mluvil rovněž o tom, zda byl ovlivněn blížícími se prezidentskými volbami, v niž Babiš kandiduje na prezidenta.

„Necítil jsem žádný vnější tlak, že by se na mě snažil působit. Samozřejmě žiji ve společnosti a vnímám společenskou atmosféru,“ řekl Šott na jeden z dotazů.

Měl jste výhrady k práci žalobců. Proč?

Mám za to, že se žalobci zabývali tou věcí velmi pečlivě, podrobně a s mimořádnou zodpovědností. Mám za to, že ale podstata případu byla tak, jak ji vyšetřovala policie. Velmi dobře rozumíme tomu kritickému vyjádření policejního vyšetřovatele (Pavla Nevtípila), který v návrhu na podání obžaloby poukazoval na to, že od roku 2019 v postupu státního zastupitelství došlo k odklonu od podstaty té kauzy.

Pokud policie na začátku tvrdila, že Farma Čapí hnízdo nebyla vytvořena jako reálně fungující podnik, ale jednalo se o manévr pro získání dotace, a policie k tomu získala důkazy, tak státní zastupitelství na jednu stranu řeklo, že skutkově s tím souhlasí, ale neřešilo, zda by to stačilo na prokázání trestného činu. Podle nás, pokud by se to prokázalo, tak by to stačilo.

Andrej Babiš mluvil o tom, že trestní stíhání bylo politické motivované, našel jste tam nějaké znaky, které by to potvrzovaly?

Ne.

Jak jste vnímal to, že se vaše jednání konalo souběžně s průběhem volební kampaně před prezidentskými volbami?

Já jsem nemohl předjímat politické kroky pana Babiše. Je mojí povinností se o ně vůbec nezajímat.

Cítil jste se pod tlakem?

Necítil jsem žádný vnější tlak, že by se na mě snažil působit. Samozřejmě žiji ve společnosti a vnímám společenskou atmosféru. Je mojí povinností k tomu ale při rozhodování vůbec nepřihlížet.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy +43

Dostal jste stížnosti a další dopisy od lidí. Můžete říct podrobnosti?

Nebylo toho tolik. Vím, že když jsem na to upozornil, tak se na to obhajoba šla podívat, ale asi tam nenašli nic podstatného.

Žádné výhrůžky jste nedostal?

Ne.

A na ulici vás oslovovali lidé a ptali se vás na kauzu?

Minimálně, a pokud ano, tak slušně.

Zmínil jste, že výpovědí tří svědků by se měla zabývat policie. Konkrétně jste uvedl výpovědi svědků Františka Šlingra (člen představenstvy firmy IMOBA), Petry Procházkové (finanční ředitelka Agrofertu) a Tomáše Raka (bývalého šéfa Čapího hnízda). O čem před soudem nemluvili pravdu?

Výpověď pana Šlingra byla vyvrácena přinejmenším svědectvím paní Svěrákové a pana Antoše. Jejich výpověď byla přesvědčivá, logická a byla podložena i listinnými důkazy. Pokud jde o paní Procházkovou, tak tam jde o konflikt její výpovědi s výpovědí věrohodného svědka Koutného.

U svědka (Raka) se již policie touto otázkou zabývala, dospěla k tomu, že je problém, že nejde posoudit, jaká z dvou diametrálně odlišných výpovědí pravdivá je. Máme za to, že by se policie měla zabývat tím, zda se nedopustil trestného činu vydírání.

Jak dlouho trvala porada senátu? Bylo to rozhodnutí jednomyslné?

Víte, že vám na to nemohu odpovědět. Porada senátu a její obsah je tajný.

Uvažoval jste o tom, že byste verdikt vynesl až po prezidentských volbách?

Ne, neuvažoval jsem o tom, že bych se nechal ovlivnit programem jednoho z obžalovaných. Prezidentská volba je pro mě zajímá jako pro voliče, až půjdu k urně. Jako soudce mě to ale nemůže ovlivnit.

Zabýval jste se také svědectvím Andreje Babiše mladšího. Proč jste mimo jiné uvedl, že ta jeho výpověď nabyla právní relevanci ve vztahu k té dotaci?