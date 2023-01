Verdikt nad Babišem respektujme, ale každý už si názor vytvořil, zní od politiků

„Výsledek je závislý na celé řadě faktorů a soudci ho právě odůvodňují, jen spis má 35 tisíc stran. Na základě tohoto rozsudku hodnotí Babiš justici jako nezávislou. Kdyby ale rozhodla jinak, nezávislá by už nebyla? Co je to za nesmysl? Svými nebezpečnými výroky o politickém procesu Andrej Babiš systematicky podrýval důvěru v nezávislou justici. Nyní by se měl okamžitě omluvit a vyvodit z toho pro sebe důsledky,“ myslí si Fischer.

„Do posledního předvolebního týdne je to pro Andreje Babiše dobrá zpráva, odsouzení by ho přinejmenším u části voličů poškodilo. Když se na věc podíváme ale hlouběji, k žádné velké změně vlastně nedošlo. Pokud se státní zástupce odvolá, což lze očekávat, Andrej Babiš bude i nadále čekat na pravomocný rozsudek,“ myslí si.

„Vždy jsem říkala, že o vině a nevině rozhoduje jen soud a že já věřím v nezávislost justice. A soud teď potvrdil, že celé to obvinění, které ovlivnilo několikrát volby, mnoho let ničilo Andreji Babišovi život, bylo od začátku nesmyslné. Do svědomí by si měli sáhnout všichni ti, kteří Andreje Babiše už dávno odsoudili, kteří vynášeli verdikty místo soudu. Ale bohužel se obávám, že to neudělají,“ napsala ve vyjádření pro Seznam Zprávy.