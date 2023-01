Šéf ČSSD po odstoupení Středuly: Budu volit „menší zlo“

Uvedl jen, že nebude volit nikoho, kdo představuje minulost. „Nechci prezidenta, který by při každé příležitosti musel zdůvodňovat svoji komunistickou minulost a omlouvat se za to, kde na koho práskal,“ řekl Šmarda.

Uvedl, že si neumí představit, že by sociální demokraté nyní přešli od Josefa Středuly k Andreji Babišovi, a to kvůli jeho minulosti v KSČ, ale i kvůli „selháním v podnikání“. Pondělní osvobozující rozsudek v kauze Čapí hnízdo na tom nic nemění. „U soudu se rozhoduje o tom, jestli má být člověk na svobodě, ne zda má být prezidentem,“ řekl Šmarda, podle nějž je Babiš stále člověkem, který dokáže nespravedlnosti využít ve svůj prospěch. „Prezident by se měl ale snažit nespravedlnosti v systému odstraňovat, aby byl svět lepším místem.“

„Prezidentská volba tak pro levici končí neúspěchem. To ale nemůže zabránit tomu, abychom usilovali o co nejlepší vztahy s odbory a společně hájili zájmy zaměstnanců. To je nakonec to nejdůležitější,“ řekl Šmarda.